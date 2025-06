El look más cómodo y relajado de Tamara Falcó con camisa blanca y vaqueros anchos para un sábado por Madrid

Tamara Falcó está de celebración en este sábado 7 de junio, su querido Íñigo cumple 36 y ella no ha dudado en aplaudir su amor por él con una tierna y cariñosa publicación en Instagram que dice lo siguiente: 'Feliz 36, Love. Gracias por tu corazón, tu fuerza y por hacerme reír incluso en los días más raros. La vida contigo es un regalo que celebro cada día. Te quiero infinito.' No tenemos muy claro si esta noche habrá cena romántica de pareja o tocará reunión familiar, pero lo que sí sabemos es que la socialité tiene muy claro su uniforme de sábado por la capital, y es tan cómodo y tan atemporal que no hemos podido pasarlo por alto en nuestro radar de tendencias.

El estilo de la Marquesa de Griñón es tan versátil como ella, de pronto la vemos vestida de princesa para una noche especial como se pone el chándal para apoyar la parte más deportista de Íñigo, y eso a día de hoy es de admirar. Del look en cuestión que venimos a hablar en esta ocasión, es uno con prendas de fondo de armario que prácticamente todas las mujeres tienen en su colección: una camisa blanca y unos pantalones vaqueros de corte ancho. Ambas prendas son el salvavidas fashion de cualquier amante del estilo durante la primavera, y eso Tamara lo sabe muy bien.

El look de sábado de Tamara Falcó

Camisa blanca + vaqueros anchos, o lo que es lo mismo, el combo más sensato y acertado de la temporada. La camisa por su parte es ese lienzo perfecto que combina con absolutamente todo, desde faldas globo, pantalones de traje, jeans, o incluso encima de tus vestidos más veraniegos para ir a la playa o por si la noche se vuelve fresca. Asimismo, el pantalón vaquero ancho, se ha convertido en el imprescindible de las que más saben de moda, su aire retro y capacidad de alargar las piernas son las claves de su éxito en los armarios más codiciados.

El look de Tamara, tranquilamente se podría ver estos días por las calles de París, y es que es un hecho que la socialité adora ese je ne sais quoi que tan bien dominan las francesas a la hora de vestir. Lo que hace que el look de la hija de Isabel Preysler sea una declaración de estilo son, por supuesto, los accesorios, y es que cuando se trata de prendas básicas, estos tienen la capacidad de elevar cualquier look a la categoría de lookazo. Cinturón fino en color marrón y hebilla dorada de Céline, bolso estilo bandolera a tono con el cinturón y unas clásicas zapatillas Converse blancas han sido todo lo que la Marquesa ha necesitado para salir de casa impecable y en el que tú también te puedes inspirar para conseguir un estilismo tan casual como chic.