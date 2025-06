De Isabel Preysler a Tamara Falcó con un look diseñado por ella misma: así son sus estilismos de invitada perfecta de bautizo a juego

Hablamos mucho en los últimos meses de los looks perfectos para las madres de comunión, pero poco de los bautizos. Y ahora son Isabel Preysler y Tamara Falcó las que nos acaban de dar una lección de estilo como invitadas de bautizo en este mes de junio. Este viernes 30 de abril era una fecha señalada en la agenda de Isabel Preysler: su sobrino Álvaro Castillejo Preysler y Cristina Fernández Torres celebraban el bautizo de su hijo Nicolás, y ahora podemos ver las fotografías gracias a una exclusiva de la revista ¡HOLA!, como les guata hacer todo en esta familia.

Y obviamente, nosotras nos teníamos que fijar en los looks de Isabel y Tamara, en esta cita tan importante. La parroquia de Santa Gema, en Madrid, fue el templo elegido para que Nicolás recibiera el Santo Sacramento. Madre e hija parecían haber combinado sus looks, pero en realidad se trataba una coincidencia, como explica la marquesa a ¡HOLA!: "Ha sido casualidad. Cuando la he visto, le he dicho: Mami, me pegas perfectamente".

Los looks de Isabel y Tamara como invitadas de bautizo

Tamara Falcó ha optado por lucir un conjunto de top halter y falda midi estampada de la nueva colección de TFP para Pedro del Hierro, mientras que Isabel Preysler ha optado por traje de color coral con camisa, y complementos a juego. El traje elegido por Isabel está formado por una americana con la cintura ajustada que es tendencia y un pantalón acampanado, de la firma Michael Kors Collection, mientras que como decíamos, la marquesa de Griñón ha optado por un look diseñado por ella misma.

El look de Tamara destacaba por un top halter confeccionado en georgette de viscosa estampada, anudado al cuello con detalle de cubre hombros sobre los brazos, y una falda anudada con estampado a juego. Unos estilismos a juego, que aunque haya sido casualidad, nos parecen ideales para una madre y una hija como invitadas a un bautizo en las próximas semanas.