Rocío Osorno reinventa el estilo rociero con el look más boho-flamenco del camino

No tenemos dudas de que Rocío Osorno es a día de hoy una de las prescriptoras de estilo más importantes del panorama nacional, nos lo demuestra cada día a través de sus redes sociales y por aquí cada vez más nos obsesionamos con su estilo. Da igual si es con el vestido de crochet que veremos por todas las playas de España en los próximos meses o con el mono de lino perfecto para invitadas de verano, ella siempre marca estilo, lo que no nos esperábamos este fin de semana (bueno quizás un poquito sí) era ver como la influencer sevillana se pasaba el juego de Camino a El Rocío 2025. Pero sí, queridas lectoras, ha pasado y tenemos las pruebas.

Al contrario que Victoria Federica, Tana Rivera o Lourdes Montes que han decididohacer la peregrinación vestidas con trajes de flamencas, Rocío Osorno ha ido un paso más allá y se ha marcado el lookazo que no sabíamos necesitábamos en nuestras vidas. Y no lo decimos solo nosotras, los más de 50K me gustas que a menos de 24 horas tiene la publicación en Instagram de la influencer piensan lo mismo. A continuación lo analizamos.

El look de Rocío Osorno de camino a El Rocío 2025

Hace cosa de un mes, la sevillana ya rompió todos los esquemas con sus increíbles estilismos en la Feria de Abril 2025 y como la sevillana más estilosa lo ha vuelto a hacer de camino al Rocío, una fecha muy señalada en el calendario andaluz. Vestida de bohemia-flamenca ha demostrado que no hace falta enfundarse en el clásico traje de volantes para derrochar estilo sin renunciar a la tradición.

En esta ocasión, ha apostado por una falda larga con cuerpo ceñido y volantes en tono burdeos que estiliza como un guante, un top blanco de tirantes que aporta frescura al conjunto, una chaqueta bordada de inspiración étnica (que según ha desvelado Rocío pronto estará disponible en su tienda) y un sombrero decorado con flores silvestres que redondea el conjunto con aire campestre pero sofisticado. La elección de accesorios como cada detalle de su estilismo no es para nada casual: suma carácter, mantiene la esencia rociera y lo eleva a ese nivel de inspiración de street style que tanto caracteriza a la influencer.

Boho, flamenco y absolutamente sevillano. Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer: ha creado tendencia desde la tradición. Y lo ha hecho con un outfit que, sin duda, quedará como uno de los más memorables de esta edición del Rocío, a no ser que ella misma se supere en lo que queda de Camino, nosotras, por supuesto estaremos pendientes de sí eso pasa.