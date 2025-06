La Reina Letizia rescata su vestido floral más elegante para presidir el Día de las Fuerzas Armadas en Tenerife

Los Reyes de España, Doña Letizia y Don Felipe VI como te adelantamos ayer por la tarde, se encuentran este fin de semana en las Islas Canarias con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 2025 que este año, tiene lugar en Santa Cruz de Tenerife. Un evento solemne y muy simbólico que reúne a los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil, y que se ha convertido en una de las citas más relevantes del calendario oficial en lo que a protocolo y presencia institucional se refiere.

En esta ocasión, Doña Letizia ha vuelto a acaparar todas las miradas al presidir el acto central junto al Rey Felipe VI. Y es que si ayer nos sorprendía con un look relajado y muy veraniego durante su llegada a las islas, esta mañana ha apostado por un estilismo mucho más solemne, en línea con la ceremonia y con ese equilibrio entre modernidad y respeto por el acto que tan bien domina. Un look que ya conocíamos, pero que no ha perdido ni un ápice de fuerza: su vestido blanco de flores azules firmado por Carolina Herrera. Un diseño que estrenó en 2022 y que hoy ha vuelto a lucir con la misma frescura que entonces.

El look de la Reina Letizia en Tenerife

El look de la Reina Letizia en el Día de las Fuerzas Armadas 2025. Gtres

El vestido, de silueta entallada y corte midi evasé, presenta un favorecedor escote cerrado, manga corta y un bordado floral en azul celeste que recorre el lateral del cuerpo y la falda, aportando un delicado contraste cromático. Firmado por Carolina Herrera, es una de esas piezas que definen a la perfección el estilo actual de la monarca: sobrio, femenino y con un toque romántico. En esta ocasión, Letizia ha combinado el diseño con unas sandalias blancas de tacón sensato y pulsera al tobillo de Boss, muy cómodas para una jornada larga como esta, y el mismo bolso de mano azul celeste de Magrit que eligió en 2022 y que armoniza a la perfección con los bordados del vestido. Como joyas, ha elegido unos pendientes de topacio azul y diamantes de Luzz, que aportan un toque extra de luz y sofisticación al conjunto y su inseparable anillo de Coreterno.

El Día de las Fuerzas Armadas es mucho más que una cita institucional: es un día para rendir homenaje a quienes representan el compromiso de España con la paz y la seguridad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Desde 1978, esta jornada une a civiles y militares en un reconocimiento colectivo a la labor de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil. Y, la presencia de los Reyes, una vez más, ha vuelto a estar a la altura.