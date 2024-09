El look más 'dolce vita' de Tamara Falcó e Íñigo Onieva que ha desaparecido de Instagram tras las críticas

"Ocho de la noche, hora local", que diría la canción de Danna Paola. Y a esa hora es cuando Tamara Falcó publicó en su cuenta de Instagram esta fotografía que misteriosamente ha desaparecido de su red social. Pero lectoras, ya sabéis que aquí somos muy rápidas, y a los seis minutos de publicarla la marquesa, nosotras ya le habíamos hecho un pantallazo para recordar hoy hacer su look. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que al ir a buscar el post de Instagram para hacer el look de Tamara Falcó, hemos visto que ya no estaba, y todo parece ser que es por petición de Íñigo Onieva tras las críticas recibidas a su estilismo. "Dolce vita en casa de @mylu_", decía Tami junto a esta fotografía.

Un estilismo muy 'dolce vita' según ella, que algunos no tardaron en comparar a Íñigo Onieva con Josie o Jaime de Marichalar. Y misteriosamente, después de eso la fotografía ha desaparecido. Pero vamos a aprovechar que nosotras la tenemos para poder analizar el look de Tamara Falcó que nos encanta para terminar el verano y adelanta una tendencia de otoño 2024 como es el estampado de lunares. Y es que Tamara Falcó lucía en casa de su amiga Luisa Bergel un vestido blanco de escote bardot y nido de abeja con la falda con dos volantes, mini cesta de mimbre y un pañuelo con lunares a la cabeza. Una fotografía que nos hace pensar que era una fiesta inspirada en la 'dolce vita' italiana de ahí el estilismo de Íñigo.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva con un peculiar estilo. @tamara_falco

Aunque esté a punto de volver a la rutina el 7 de septiembre con el estreno de 'Got Talent' como jurado, la marquesa de Griñón está aprovechando los últimos días al máximo. Esta noche, ha estado de cena íntima con su círculo de amigos más cercano, en la que nos ha mostrado a través de la última publicación de sus redes sociales qué talento tiene para decorar una mesa al estilo más romántico a la par que con un toque rústico. Eso sí, eso sí, si el otro día lucía un espectacular vestido de la firma catalana Eiko Ai, ahora lo hace con este vestido blanco.