Tamara Falcó triunfa con este vestido bohemio de firma española que combina con sandalias de cuña

Es probable que no supieras que Tamara Falcó conserva un ítem que la relaciona directamente con la Reina Letizia. Además de compartir el buen gusto por el estilo clásico, ambas apuestan por una firma española que, desde sus inicios en la industria, ha causado una revolución en el armario de las celebridades. Estamos hablando de la marca de moda de Sassa de Osma, Philippa1970, que cuenta con un sinfín de diseños de un gran abanico de estilos que juegan con colores, texturas y artesanía. En más de una ocasión, la Reina Letizia ha aparecido en actos oficiales con sus modelos, ofreciendo originalidad y personalidad en su estilismo. No obstante, la monarca no es la única que se ha enamorado de esta firma española, puesto que celebridades de la talla de Paula Echevarría o la actriz estadounidense Kelly Rutherford también han caído en la tentación de hacerse con los modelos más favorecedores. Pero esto no es todo, Tamara Falcóse ha unido a este grupo con el vestido bohemio que podrás (y desearás) compartir con tu madre. Pero, antes de todo, pongámonos en contexto. En este último mes, la marquesa de Griñón se ha escapado de vacaciones de verano con su marido Íñigo Onieva a las islas Seychelles y Maldivas. Durante su estancia, mientras ha disfrutado de los rincones más encantadores, nosotras hemos aprovechado para cazar a tiempo todas las prendas veraniegas que nos ha mostrado a través de sus redes sociales. Eso sí, los vestidos han sido los claros ganadores de este viaje de ensueño.

Aunque Tamara Falcóhaya aterrizado en Madrid, es evidente que se siente nostálgica de sus vacaciones de verano. Para seguir dándonos lecciones de moda, nos ha descubierto (a la par que nos hemos obsesionado) con este vestido de la marca de Sassa de Osma (y que adora la Reina Letizia). Ha seguido con aquellos modelos más cómodos, fresquitos y ligeros para estar de acuerdo al entorno que brindan ambas islas paradisiacas. Se trata de un vestido de corte midi confeccionado en lino blanco, mangas largas, cinta que se ajusta a la cintura y escote en pico pronunciado, cuyo patrón decora un precioso bordado en granate. En estos momentos, no está disponible en la página web de Philippa1970, pero hemos encontrado un modelo similar por 340€ en aguamarina. Tamara Falcó ha combinado esta vestimenta con cuñas transparentes originales y bolso de mano de rafia, un imprescindible que no podemos olvidar en las vacaciones de verano.

Vestido bohemio, de Philippa1970 (340 euros)

Vestido bohemio. Philippa1970

Tamara Falcóvuelve a mostrarnos un vestido de marca española que te facilita todos los looks en un momento.