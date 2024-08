Esta es la falda midi de 19 euros que Tamara Falcó ha metido en su maleta a Seychelles

No solo de prendas de lujo vive la maleta de Tamara Falcó en sus vacaciones, también de prendas 'low cost' y de rebajas como esta falda de Natura que nos ha robado el corazón, y nuestra sorpresa ha sido descubrir que no era de ninguna firma de lujo. Tamara e Íñigo Onieva se alojan en una villa privada de lujo en el exclusivo Raffles Seychelles. El resort cuenta con todas las comodidades posibles y está ubicado en la costa norte de Praslin, la segunda isla más grande del conocido archipiélago. Un entorno envidiable y paradisíaco donde Tamara Falcó ya nos ha mostrado alguno de sus looks, como esta falda que de momento es nuestra favorita.

La estética boho o 'hippie chic' ha conquistado a las mujeres que más saben de moda desde hace varias temporadas, y el verano es una de las mejores estaciones para disfrutar de esta tendencias. En cualquier caso, si el 'boho chic' es una de esas tendencias que amas, estás de enhorabuena, porque en la firma de Natura tienen los diseños más bonitos inspirados en esta temática, y Tamara Falcó también compra en esta marca como nos acaba de demostrar desde las Seychelles con esta falda que además está de rebajas. En Natura están de rebajas, y por eso hemos creado una selección de los vestidos y faldas ideales como la de la marquesa.

Falda Camargue, de Natura (rebajada a 19,90 euros)

Falda boho. Natura

Una falda midi estampada confeccionada en algodón en rosa y azul con cierre oculto de cremallera con botón en un lateral.