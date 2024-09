Tamara Falcó comienza septiembre convirtiéndose en la más elegante con este vestido al estilo kimono

Qué bien le sientan las vacaciones de verano a Tamara Falcó. Aunque esté a punto de volver a la rutina el 7 de septiembre con el estreno de 'Got Talent' como jurado, la marquesa de Griñón está aprovechando los últimos días al máximo. Esta noche, ha estado de cena íntima con su círculo de amigos más cercano, en la que nos ha mostrado a través de la última publicación de sus redes sociales qué talento tiene para decorar una mesa al estilo más romántico a la par que con un toque rústico. Eso sí, no se ha olvidado de lucir un espectacular vestido de la firma catalana Eiko Ai, que confecciona diseños influenciados por la artesanía japonesa y la atención al detalle. Es por ello que la cofundadora Gloria Lladó comenzó a diseñar vestidos tipo kimono con estampados únicos y delicados. La celebridad sabe escoger las firmas españolas con modelos más originales, por lo que no ha dudado en hacerse con todo un best seller de edición limitada por 289€ y bajo el nombre 'Gobi'. Se trata de un vestido al estilo kimono en curdo con motivos florales en chocolate que se ajusta a la cintura con tirantes circulares muy finos, puños acampanados, cuello en pico y una abertura central en la parte de la falda. Tamara Falcó lo ha combinado con las sandalias planas metalizadas que ya vimos en su viaje a Maldivas, a juego con los clásicos y grandes pendientes de aro.

No cabe duda de que los vestidos están siendo la clara debilidad de Tamara Falcó, puesto que se está haciendo con los más en tendencia de este verano. Podemos confirmar que su viaje a las islas Seychelles y Maldivas ha estado protagonizado por todos los modelos que nos ha ido mostrando: desde el más cómodo y fluido al estilo bohemio hasta el vestido de 'efecto vientre plano' de Cortefiel para una cita en el cine al aire. Esta vez, además de descubrirnos la firma española que amaremos tanto nosotras como las celebridades, nos ha creado la necesidad de hacernos con vestidos en versión kimono por lo bien que sientan. "Me encantan estas noches. Un vestido fresquito, una mesa bonita en el jardín, cenar con amigos y una temperatura maravillosa", ha comentado acompañado de estas fotografías.

Vestido al estilo kimono con motivos florales, de Eiko Ai (289 euros)

Vestido al estilo kimono con motivos florales. Eiko Ai

No cabe duda de que Tamara Falcó está aprovechando los últimos días de vacaciones para estar rodeada tanto de su familia como de sus amigos, así como para mostrarnos los mejores estilismos.