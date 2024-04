El look más pijo de Victoria Federica con jeans rotos para un domingo de carreras en Jerez con amigos

Victoria Federica no se ha querido perder el fin de semana de carrera en Jerez un año más, y esta vez lo ha hecho acompañada de su amiga Rocío y de Lola Lolita, y también de Pablo Castellano. El piloto italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) ha logrado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España, cuarta prueba del Mundial de motociclismo, por delante del español Marc Márquez (Ducati), un resultado que le permite recortar distancias en la general respecto a Jorge Martín (Ducati), que continúa líder a pesar de sufrir una caída cuando comandaba la cita. Y ahí estaba Victoria Federica a pie de circuito para no perderse ningún detalle como ya hizo el viernes en los entrenamientos. Si para el primer día optó por un look con pantalones de rayas y camiseta básica de Zara, ahora le ha dado igual estar en un día de carrera, y ella ha sacado su lado más pijo y cayetano como podría hacer por las calles de Madrid. Eso sí, le ha dado un toque más rompedor con rotos en los pantalones.

Al igual que Ana Mena en el Mutua Madrid Open, Victoria Federica ha lucido pantalones blancos de tiro bajo, pero ella con rotos. Unos pantalones que ha combinado con un jersey trenzado amarilla para darle el toque más pijo y de color a su estilismo. Los pantalones blancos son una de las prendas más versátiles, recurrentes, fáciles de combinar y elegantes que podemos tener en nuestro armario, tienen la capacidad de adaptase tanto al verano como a la primavera y de ayudarnos a crear los estilismos más especiales, que respiren elegancia independientemente del resto de prendas. Un jersey amarillo que Victoria Federica se ha metido por dentro del sujetador, para hacerlo crop, y que también vimos lucir el sábado a Lola Lolita. Pero no solo las prendas, Vic le ha dado el toque más moderno al outfit con los complementos, como estas gafas de sol de pantalla tan tendencia esta temporada.

"Jerez, Sanlúcar y amigos la combi perfecta", dice Victoria Federica en su post de Instagram. Esta no es la primera vez que la influencer encuentra diversión en el mundo del motor, pues el año pasado también acudió para acompañar a su amigo especial Albert Arenas, que compite en la categoría de Moto 2.