Victoria Federica tiene el top viral de Zara perfecto para meter en la maleta del puente de mayo

Victoria Federica tiene el top de Zara que todas las chicas más pijas y modernas necesitan en su armario de primavera. Si buscas un estilo casual y básico con el que no puedas cometer ningún error, debes analizar el closet de Victoria Federica . Si tuviéramos que resumir en tres prendas su repertorio de looks más confiados, diríamos que serían las camisetas y tops básicos, los vaqueros de tiro bajo y las sudaderas con detalles discretos. Si la nieta del Rey Juan Carlos se ha pasado toda la temporada de otoño-invierno con la combinación de jerséis neutros con vaqueros relajados y zapatillas deportivas, estos meses nos promete que va a agotar todos los best sellers de una de las marcas españolas más recurrentes. La amiga de Victoria Federica, Rocío Laffón, ha compartido una fotografía en la que aparecen ambas preparadas para disfrutar de un sábado repleto de planes. No obstante, antes de que estemos atentas a sus próximas publicaciones, debemos hacer mención a las prendas infalibles que se convertirán en la próxima compra de mayo de todas las chicas pijas. Nos estamos refiriendo al top sin mangas de efecto lavado que luce Victoria Federica y que todavía podemos encontrar en Zara por menos de 10€. Se trata de una de las piezas de la marca gallega que cada año está presente en el lanzamiento de las primeras colecciones de primavera-verano. No cabe duda de que este top es indispensable para combinar con todos los looks fresquitos.

Victoria Federica no ha dudado en combinar este top de Zara con vaqueros de rayas y sudadera a modo de accesorio en los hombros. En el caso de Rocío Laffón, ha optado por hacerse con otro de los tops sin mangas virales de la misma marca española (y que también tenemos en blanco). Una de las lecciones de moda que hemos aprendido a lo largo de los años (y gracias a la royal), es que para tener un fondo de armario cápsula debemos tener las prendas básicas y que nos sean fáciles para conjuntar con otras piezas tanto casuales como en tendencia. Y es que aunque podamos definir el estilo de Victoria Federica como básico y cómodo, tampoco podemos pasar por desapercibido todos los looks de eventos y fechas especiales con los que siempre nos sorprende. Desde en su reciente asistencia a la Feria de Abril junto con María García de Jaime y Tomás Páramo hasta los vestidos españoles para una tarde taurina por Andalucía.

Victoria Federica con look de Zara. @rochilaffon

Top efecto lavado, de Zara (10 euros)

Top efecto lavado. Zara

En definitiva, tenemos claro que el top viral de Zara es necesario y esencial en los armarios de las chicas pijas de toda España, porque solucionan todos nuestros estilismos y combina con todos los looks.