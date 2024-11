Laura Escanes nos confirma que Ze García no será el diseñador de su look para las Campanadas de TV3 este año: "Es una diseñadora de Barcelona"

Ha saltado la sorpresa, cuando todo apuntaba a que Ze García volvería a ser el encargado de realizar el look de Laura Escanes para volver a presentar este año las Campanadas en TV3, la influencer ha confirmado a LA RAZÓN, que no será así, y que esté año será una diseñadora de Barcelona la encargada en hacerlo. Noche de evento navideño de GHD en Madrid, y la noticia ha saltado cuando preguntando a Laura por más detalles de su look para Fin de Año, además de lo que nos contó hace unas semanas en la alfombra roja de LOS40 Music Awards, nos responde a nuestra pregunta "el miércoles vamos a Barcelona a ver a la diseñadora, y ahí estaremos ultimando algunas cositas, pero muy contenta, muy emocionada". Y obviamente es en ese momento donde le tenemos que repreguntar si ha dicho "diseñadora en femenino" o ha sido un lapsus. Y no, no lo ha sido, Laura Escanes de esta forma nos acaba de confirmar que Ze Gracía no volverá a vestirla este año y que será una diseñadora de Barcelona.

"La verdad es que iba guapísima, todo se tiene que decir que el trabajo de Ze fue magnífico, a mi esa presión me gusta. Este año vamos a superarnos", nos explica la influencer a LA RAZÓN. Pero ahora nos confirma que será una diseñadora de Barcelona, de la que aún no conocemos el nombre, pero que a nosotras se nos vienen dos nombres a la mente, YolanCris o Teresa Helbig.

¿Cómo fue el vestido de Laura Escanes para dar las Campanadas en 2023?

El vestido diseñado a medida para Laura Escanes era una fantasía de elegancia y con guiño al modernismo catalán. Un diseño que estaba confeccionado a partir de tul bordado de pedrería en tonalidades champagne, perla y cristal. El deslumbrante tejido estaba ricamente ornamentado con un degradado radial que nacía desde el centro de la cintura y se difuminaba por el completo de la silueta.

Las mangas eran largas y desde el nacimiento del hombro incluía el mismo diseño radial que la cintura, lo que proporcionaba distintos puntos de luz y sofisticación a la propuesta. Para darle un guiño aún más escénico al look, y acorde al carácter invernal de la mágica noche de fin de año, el diseño se complementaba con un romántico abrigo oversize que juegaba con los volúmenes que nos recordaba a la capa de Pedro del Hierro que Cristina Pedroche lució en 2020. Los detalles del abrigo eran el corte canesú, la manga abullonada y la maxi cola, todo ello confeccionado en tafetán y tul, lo que le otorgaba un carácter regio, glamouroso y elegante.

Ahora solo nos falta descubrir quién será la misteriosa diseñadora catalana que vestirá a Laura Escanes este año para dar las Campanadas en TV3.