El look de la reconciliación de Aitana (con Sebastián Yatra) es el más rockero de todos con la bomber de cuero favorita de Lady Di

Aitana y está de vuelta en Madrid, y bien acompañada de Sebastián Yatra antes de este poner rumbo a Nueva York. ¿Se han reconciliado Aitana y Sebastián Yatra? Tres meses después de su ruptura, ¡todo apunta a que sí! Y es que a pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente ni han dejado ninguna pista en sus respectivas redes sociales, los rumores no han dejado de aumentar en los últimos días. Tres meses después de su ruptura, todo apunta a que Aitana y Sebastián Yatra se habrían dado una segunda oportunidad y es que a pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente ni han dejado ninguna pista en sus respectivas redes sociales, los rumores no han dejado de aumentar en los últimos días.Por ejemplo, las fotos de Aitana y Sebastián Yatra juntos en Madrid que podemos ver en la revista 'Diez Minutos', en las que podemos ver al cantante colombiano salir de la casa de la española tras pasar la noche juntos, y obviamente nosotras nos hemos fijado en el look de ella.

¿Estamos hablando de el look de la reconciliación de Aitana y Yatra? Parece que sí, después del look de la venganza, este es mucho más rockero y casual. Porque vemos a Aitana salir de su casa con un 'total look' negro de lo más cómodo con una cazadora de piel de corte bomber, camiseta y pantalones de estilo cargo, sin olvidarse de las gafas de sol. La práctica bomber de cuero se convirtió en una chaqueta indispensable en los estilismos casuales de Diana de Gales. Ahora, esta cazadora regresa al plano de las tendencias de la mano de pasarelas, famosas como Kendall Jenner y Hailey Bieber y expertas en moda de todo el mundo, también en Aitana para convertirse en su outfit de la reconciliación.

Una de las que menos esperábamos encontrar es la bomber de cuero, una de las prendas favoritas de las modelos y expertas en moda actualmente. Esta práctica chaqueta, que ya han lucido Hailey Bieber o Kendall Jenner en los últimos meses, fue la elegida de Lady Di para acudir en 1992, y ahora es Aitana la que la luce en 2024.