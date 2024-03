Aitana vuelve a Madrid (sin Yatra) pero con la gabardina roja que más estiliza y que necesitamos todas en el armario

¿Se han reconciliado Aitana y Sebastián Yatra? Tres meses después de su ruptura, ¡todo apunta a que sí! Y es que a pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente ni han dejado ninguna pista en sus respectivas redes sociales, los rumores no han dejado de aumentar en los últimos días. Tres meses después de su ruptura, ¡todo apunta a que Aitana y Sebastián Yatra se habrían dado una segunda oportunidad y es que a pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente ni han dejado ninguna pista en sus respectivas redes sociales, los rumores no han dejado de aumentar en los últimos días. Lo que está claro es que estuvieron juntos en Disneyland Paris, en Islandia y en Londres. Pero ahora Aitana ya está de vuelta en Madrid mientras que Sebastián Yatra cumple con sus compromisos publicitarios en Nueva York. Eso sí, lo que está claro es que nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el look de la cantante catalana en su regreso a España.

Porque si las gabardinas de piel son tendencia para empezar la primavera, esta roja de Aitana, tiene todo lo que le podemos pedir a una prenda esta temporada. Porque además de tener el color del 2024, es una chaqueta de hombros y cintura marcada, que es el corte más estilizador y que más vamos a ver en los próximos meses. La gabardina o trench de piel en color negro, al más puro estilo Matrix, se dibuja como tendencia por tercer invierno consecutivo. Así lo auguran las expertas de estilo, que han hecho de este abrigo casi un básico y no nos lo vamos a quitar hasta primavera. No lo hemos dejado de ver en el 'street style' de las semanas de la moda de Francia o Milán, y ahora es Aitana en su regreso a Madrid.

Una gabardina de piel roja que Aitana ha combinado con un top negro estampado con transparencias y un pantalón ancho a tono. Pero no solo eso, también ha seguido luciendo su nuevo corte de pelo 'pixie-mullet' con el que muestra una imagen más fresca y desenfadada.