El look más cómodo (y casual) de Aitana es el que todas llevamos con jeans anchos y sudadera

Aitana y está de vuelta en Madrid y está aprovechando para mimarse después de una semanas de viaje 'non stop'. ¿Se han reconciliado Aitana y Sebastián Yatra? Tres meses después de su ruptura, ¡todo apunta a que sí! Y es que a pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente ni han dejado ninguna pista en sus respectivas redes sociales, los rumores no han dejado de aumentar en los últimos días. Lo que está claro es que estuvieron juntos en Disneyland Paris, en Islandia y en Londres. Pero ahora Aitana ya está de vuelta en Madrid con el look más cómodo con vaqueros anchos y sudadera.

El regreso de los jeans wide legs o vaqueros anchos que se rumorea desde 2022; se convierte en una certeza en esta primavera. Los pantalones de mujer vaqueros se llevan muy amplios, tanto que pueden confundirse con faldas largas, de talle alto o bajo. Y Aitana nos lo ha dejado claro con este estilismo. Si bien muchos apuntaban a un posible regreso de los pantalones vaqueros pitillo, las expertas en moda del street style de París auguran que la próxima temporada serán los vaqueros anchos con este detalle favorecedor los que triunfen. Y Aitana que estuvo en los desfiles de la ciudad del amor, ya se ha apuntado al regreso de los vaqueros más anchos para un día de mimos en Madrid. Bien sea por los vaqueros globo, los favorecedores slouchy, los siempre acertados mom fit o los llamados loose jeans, todos los pantalones vaqueros de la actualidad tienen un rasgo común: dejan completamente de lado la silueta ajustada o skinny.

Aitana con look cómodo. @aitanax

Unos vaqueros anchos que Aitana ha elegido para un día de mimos y de relax en Madrid con una sudadera también oversize. Un estilismo de esos perfectos y cómodos para estos primeros días de primavera en los que queremos empezar a dejar el abrigo a un lado.