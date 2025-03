El look de Susanna Griso para su cita romántica en ARCO es el que nosotras le vamos a copiar para ir a la oficina con mocasines bicolor

El amor está en el aire, y también en ARCO. Pero no solo el amor, también los lookazos. Primero fue la Reina Letizia con cazadora de cuero roja, luego Tamara Falcó con look pijo, y ahora Susanna Griso con los mocasines bicolor más tendencia que le vamos a copiar para ir a la oficina como ella los ha combinado. Y es que la presentadora de Espejo Público ha acudido a ARCOmadrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra en la capital entre el 5 y el 9 de marzo. Y lo ha hecho con la mejor de las compañías, junto a su nueva pareja, Luis Enríquez Nistal.

La Semana de la Moda de Londres ha llegado a su fin no sin antes dejarnos una buena dosis de inspiración estilística. Y en el 'street style' no hemos dejado de ver los mocasines bicolor, como los que Susanna Griso ha lucido en ARCO con un look de lo más elegante con blazer negra entallada y falda midi, todo completado con un abrigo de cuadros. Lo de llevar mocasines en dos colores en el día a día no es en absoluto una novedad. Lady Di fue una de las que defendió con firmeza esta tendencia a comienzos de la década de los 90. El modo de uso de este calzado por parte de la princesa Diana de Gales se limitaba a la estética tradicional, ya que recurría a ellos como acompañantes de prendas de punto, blazers y pantalones pitillo para explotar así su comodidad y le resultaba todo un acierto.

Susanna Griso. Gtres

Los mocasines bicolor regresan este 2025 a la calle

Unos zapatos planos bicolor, o con un poco de tacón ancho, que Susanna Griso ha elevado a la máxima elegancia con este look que le vamos a copiar para ir a la oficina.

Mango ya lanzó hace unos meses su propia adaptación de los mocasines bicolor, pero no es la única marca que se ha decidido a crear la suya en este tiempo. Hay muchas otras que se han animado a poner a la venta modelos que siguen las mismas directrices, y puede que los de la periodista sean esos.