Gestos de cariño y máxima complicidad: Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal presumen de amor en ARCO tras confirmar su relación

Susanna Griso ha sido una de las protagonistas del kiosco semanal por su nueva relación sentimental con Luis Enríquez Nistal. Tres semanas después de confirmar su ruptura con Íñigo Afán de Ribera, la presentadora ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor al lado del ejecutivo de medios.

Después de que la revista "¡Hola!" desvela su romance con Nistal, Susanna Griso confirmó su noviazgo en "Espejo Público" y habló sin tapujos y con total normalidad sobre el asunto. "Siempre hay alguna alma caritativa que te envía alguna foto. Hay que lidiar con eso, teniendo en cuenta que llevo dos coches detrás todos los días...", comenzó diciendo la presentadora. "Normalidad, hay que asumirlo", añadió, explicando que "me dijo una amiga, que es muy buena, que cuanta más normalidad mejor porque antes se acaba", zanjó la periodista.

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal en ARCO Gtres

Radiante, Susanna Griso ha reaparecido en ARCO junto a su nueva pareja y otros amigos, presumiendo su amor por la feria. Durante su visita, la periodista y el ejecutivo de medios se han mostrado de los sonrientes y cómplices.

La sonrisa de la presentadora no ha pasado desapercibida por los medios, que no han dudado en preguntarle por el momento que atraviesa . "Bien, no me puedo quejar", ha expresado Griso entre risas."Vengo invitada por "El Confidencial", vengo a apoyar a un amigo, Eloy Martínez de la Pera, que nos viene a hacer un tour por todo ARCO", ha explicado sobre el motivo de su visita a la feria de arte contemporáneo.

Una relación de años

Ambos se conocieron en 2007, cuando les presentó un amigo en común, el periodista David Gistau. Desde ahí, Griso y Nistal forjaron una estrecha amistad a lo largo de los años. Ahora, el destino les ha vuelto a juntar y ha surgido la chispa entre ambos. La periodista y el ejecutivo de medios son divorciados y tienen una familia numerosa. Según desveló la revista "¡Hola!", mantienen una relación sentimental desde enero, según ha publicado la revista "¡Hola!", y su noviazgo está consolidado.