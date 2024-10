Para nuestras cenas de Navidad necesitamos el vestido rojo de firma catalana que Sara Carbonero ya ha estrenado

Un día más en el que Sara Carbonero se adelanta a la Navidad aunque aún falten 63 días. Si ayer era con un conjunto blanco, hoy es con este maravilloso vestido rojo que necesitamos para nuestras cenas navideñas. Aunque no sabemos de qué marca se trata el anuncio, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su conjunto de cashmere blanco y en el árbol de Navidad de detrás. Eso sí, creemos que el conjunto es de Falconeri, marca de la que la periodista es imagen, y este look tiene todos los números para ser de su etiqueta, así que se podría tratar de una fotografías de la firma para la época navideña. Y ahora necesitamos también este vestido rojo.

Se trata de un diseño de Etxart&Panno como la misma Sara Carbonero nos ha chivado en sus Stories de Instagram. El vestido rojo es el nuevo vestido negro de la temporada. Así lo aseveran las pasarelas de otoño-invierno 2024/2025 de las firmas de moda, que los proponen en todo tipo de estilos, desde opciones de punto para diario hasta elegantes vestidos de lentejuelas. Y este de Sara es perfecto para nuestras cenas y comidas de Navidad. Aunque el tono burdeos le pisa los talones esta temporada al rojo, este sigue triunfando, y más si pensamos en las fiestas. El vestido rojo se dibuja esta temporada como el nuevo vestido negro. O, al menos, así lo auguran firmas tan diversas como Valentino, donde el rojo ha ocupado siempre un lugar especial, Courreges, Loewe o Dolce & Gabbana, por mencionar algunas.

Sara Carbonero con look navideño. @saracarbonero

Jakavis dress de Etxart&Panno (259 euros)

Vestido rojo. Etxart&Panno

O lo que es lo mismo, por culpa de Sara Carbonero nosotras ya estamos en modo navideño y de ahí no nos va a sacar nadie.