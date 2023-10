El lookazo rockero (y más tendencia) de Alejandra Onieva con top de 300 euros en su viaje familiar a Roma

No tenemos ninguna duda de que estamos hablando de la prenda más viral del último año. Sí, estamos hablando del tank top que Victoria Federica fue una de las primeras en llevarlo y sigue apostando por él en muchos de sus looks y que ahora Alejandra Onieva ha lucido en su escapada familiar de fin de semana a Roma con Tamara Falcó, Íñigo Onieva y su madre. Un estilismo de esos que veríamos en cualquier backstage de una semana de la moda en las modelos que desfilan pero que Alejandra ha llevado como una turista más comiendo pasta en la ciudad eterna. Lo que tenemos claro es que el look de Alejandra Onieva resume todas las tendencias de otoño 2023. Que ya era toda una influencer lo teníamos claro, pero este look es todo lo que le pedimos al otoño 2023. Con el tank top más crop de Loewe y cazadora de piel de lo más elegante con botones.

Porque mientras Tamara Falcó ha apostado por un total look de Zara de lo más moderno con pantalones con cintura de estilo calzoncillo y camisa crop, su cuñada también ha presumido de abdomen pero con la camiseta básica española que aman todas las famosas. No hay nada más clásico y que sea infalible que optar por un look de básicos. La apuesta de Alejandra Onieva es precisamente esta, el ya mítico tank top crop de Loewe y una cazadora negra de piel de lo más otoñal con botones. Una fórmula infalible para elevar un estilismo de turista en tendencia con básicos.

Alejandra Onieva en Roma Instagram

Cropped Anagram, de Loewe (290 euros)

Top cropped. Loewe

Un tank top por el que suspiran todas las chicas que aman la moda y que Alejandra Onieva ha añadido a su maleta de viaje a Roma.