Victoria Federica reaparece en el fútbol con los pantalones raros más en tendencia que podemos copiarle en Bershka o Stradivarius

El pasado viernes, Victoria Federica, cumplió 22 años. Lo que no esperaba es que después de disfrutar de una tarde de toros con amigos tendría que pasar por el quirófano para ser operada de urgencia debido a una peritonitis. La Intervención fue un éxito y Victoria Federica se quedó ingresada en el hospital hasta este martes, cuando recibió el alta y pudo volver a casa para recuperarse y guardar reposo. Un reposo que ayer dejo a un lado para irse con amigos al Cívitas Metropolitano para disfrutar del apasionado derbi madrileño que vivimos. Eso sí, no sabemos si Vic es del Real Madrid y estará contenta o del Atlético (y no tanto). Lo que está claro es que Victoria Federica es la mayor fan de los pantalones raros más en tendencia que ya se los podemos copiar a buen precio gracias a Bershka o Stradivarius.

¿Cómo son los pantalones raros de Victoria Federica? Estos pantalones de vestir que también se los vimos a Tamara Falcó son la máxima tendencia del otoño 2022. Son de tiro medio con pinzas y tienen ese detalle de cinturilla vuelta que ha hecho que se conviertan en los favoritos de las chicas que más saben de moda y de las que los lucen en Instagram.

Victoria Federica disfrutando del derbi madrileño. FOTO: @javi_tudela

A veces también hay que apostar por prendas diferentes y originales que nos aporten algo distinto que el típico armario cápsula y Victoria Federica lo sabe y hace meses que ya tiene este estilo de pantalón en todos los colores en su armario.

Pantalón cintura vuelta, Stradivarius (29,99 euros)

Pantalón cintura vuelta. FOTO: Stradivarius

Se trata de este pantalón disponible en negro, gris y beige de Stradivarius de estilo fluido de tiro bajo con detalle cintura vuelta y pinzas en la parte superior. Y que Victoria Federica ya lo tiene en su armario para combinarlo con tops negros, bolso naranja y zapatillas.