Si tu madre es una amante de la belleza, estos dos cofres son el mejor regalo que le puedes hacer el Día de la Madre 2025

Menos de una semana para el Día de la Madre 2025, que este año cae en el domingo 4 de mayo, y en la redacción de Lifestyle de La Razón ya tenemos claro cuál será el regalo perfecto para nuestras madres. Madres primerizas, madres que tienen de todo o incluso aquellas a las que les cuesta impresionar un poco más de la cuenta, estas ideas son para esas madres que aman cuidar y mimar su piel. Y por qué no, parecer aún más jóvenes de lo que son, que eso, lo queremos todas. Porque madre no hay más que una, eso lo tenemos todos claro, y a poco más de una semana para el Día de la Madre, nosotras, como buenas editoras de belleza, hemos encontrado los mejores regalos para las mujeres de nuestra vida.

¿Qué regalarle a la mami más presumida? Pues un cofre de Atashi Cellular Cosmetics de Phergal Laboratorios, la marca líder de alta cosmética dermofarmacéutica inspirada en la cosmética coreana. Por algo es la favorita de las editoras de belleza, las consumidoras, y de celebrities como Carmen Lomana, Ana Boyer o Mar Flores. La cuestión ahora solo está en elegir el pack que mejor se adapte a la piel de tu madre, y su rutina de cuidado facial. ¿Un efecto no maquillaje o una piel radiante? Es tan difícil decidirnos, que nosotras le vamos a regalar estos dos cofres a nuestras madres, porque ellas se lo merecen todo.

Hablamos del Cofre Ritual no makeup-makeup y el Cofre Ritual piel radiante de Atashi, que puedes comprar directamente en su web.

Cofre Ritual No Make up, Make up

Si tu madre es una mujer de esas que no le gusta maquillarse en exceso, y busca ese efecto 'no maquillaje', este cofre está pensado para ella, porque contiene los productos perfectos para ese efecto glow y buena cara, pero sin base de maquillaje. El Cofre Ritual 'No MakeUp-MakeUp' contiene la DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15, que puedes elegir entre cuatro tonos, y el Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga. Pero no solo estos dos productos estrellas de la firma, ahora de regalo vienen el Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic y la nueva Velvet Makeup Sponge, una esponja diseñada especialmente para lograr un acabado aún más perfecto y una aplicación más homogénea, sin marcas, e ideal para productos como la DD Cream. Además, su formato versátil es perfecto para usar con diferentes texturas y llegar a zonas difíciles como el contorno o los pliegues.

Cofre Ritual No Make up, Make up Cortesía

¿Qué contiene este cofre de Atashi?

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15: Se trata de un tratamiento antiedad 8 en 1 que ofrece 24 horas de hidratación, unifica el tono, atenúa las manchas, minimiza los poros, reduce arrugas, ilumina, y protege con fotoprotector SPF 15. Con una fórmula enriquecida con células nativas de Gardenia jasminoides, que regenera el colágeno nativo, Spilanthol 50 , para un efecto botox natural, y un compuesto liposomado de Retinol, Vitaminas C y E que trabaja para reducir arrugas. Un acierto seguro con tu madre, porque esta DD Cream es la favorita de 9 de cada 10 mujeres para lograr un efecto buena cara instantáneo (*) .

Cofre Ritual Piel Radiante

Si lo que quieres es regalarle a tu madre una piel revitalizada y luminosa, este exclusivo cofre es el regalo que andas buscando porque "resucita la piel y calma la mente". Un verdadero ritual que le aportará juventud, belleza y un toque glow en un solo estuche, porque este exclusivo Cofre Ritual Piel Radiante, está formulado con tecnología avanzada para revitalizar la piel y brindarle luminosidad al instante.

Cofre Ritual Piel Radiante Cortesía

¿Qué contiene este cofre?

Sérum L´Essenza Eterna: Será todo lo que necesita tu madre para conseguir una piel más firme, elástica, luminosa, regenerada y restaurada. Conocido como el “retinol vegano”, que estimula la producción de colágeno y mejora la elasticidad y firmeza de la piel. También contiene Ácido Ferúlico Natural 100% puro , un potente antioxidante que fortalece la barrera cutánea, disminuye los poros y unifica el tono.El activo diferenciador de este sérum es el Myramaze® Esscence Myrothamnus , conocido como “la planta de la resurrección”, que promueve el rejuvenecimiento y la relajación de los fibroblastos, suaviza las arrugas y devuelve al rostro una apariencia descansada, fresca y rejuvenecida.Este sérum también protege la piel frente a la radiación de las ondas Wi-Fi , la luz azul de las pantallas, el estrés oxidativo y los daños ambientales, gracias a la acción de los Betacarotenos y la Luteína Natural . Su delicado aroma está diseñado para reducir el estrés y promover una relajación profunda, ¡un verdadero placer para la piel y la mente!

Atashi, al lado de las mujeres en todas las etapas de su vida

Desde hace más de 40 años Phergal Laboratorios ha liderado el campo de la dermocosmética farmacéutica nacional, siendo pionera en tratamientos innovadores, utilizando los activos más efectivos, lo que ha hecho que se convierta en imprescindible de las rutinas de belleza de nuestras famosas de cabecera, de las editoras de belleza, y también de todo nuestro entorno. Por eso, los cofres de Atashi Cellular Cosmetics y todos los productos de Phergal Laboratorios, son el regalo perfecto de belleza para todo tipo de madres.

