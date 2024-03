Errores y aciertos (de lo más comentados) en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024

Se ha desplegado una de las alfombras rojas más esperadas, la de la 96ª edición de los Oscars. Las actrices más conocidas han brillado con sus estilismos, porque la elegancia ha destacado en la fiesta del cine, pero también ha habido algún look que no ha convencido. Como es tradición cada temporada, la alfombra roja de los Premios Oscar era esperada con gran interés por los amantes de la moda. Desfilando, los actores y las actrices que hoy mandan en la industria del cine en la 96ª edición de los galardones más relevantes del sector ataviados con sus mejores galas. Detrás, firmas de lujo y diseños exclusivos que pasarán a engordar la historia de los Oscar. Y este año no podía ser menos. Pero no siempre todo son aciertos, hay muchos errores, y en esta alfombra roja de los Premios Oscar 2024, no podía ser menos.

Conocida como 'gran fiesta del cine', tras haber calentado motores con las mejores estilismos de los Globos de Oro o los mejores looks de los SAG Awards, esta nueva alfombra roja de los Premios Oscar 2024, nos ha dejado mucho aciertos, pero también muchos errores sobre su alfombra roja previa a la gala. A lo largo de las 96 ediciones pasadas hay actrices que, digamos, no han tenido la mejor asesoría. Echémosles la culpa a esos estilistas, esos que supuestamente hacen un trabajo de búsqueda del mejor modelo para sus clientas. La mejor oportunidad de las grandes firmas para poder presumir de sus diseños más especiales, en ocasiones ni los estilistas ni las actrices aciertan al elegir el look de la gran noche del cine. De esas que hacen historia, para bien y para mal.

Estos son los errores de la alfombra roja de los Premios Oscar 2024:

Erika Alexander es el claro ejemplo de cuando el 'más es más' es un claro error estilístico que no favorece a la silueta ni por el juego de volúmenes, ni por los colores que combina el vestido.

96th Academy Awards - Arrivals Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Laverne Cox con un vestido negro con corsé dorado que es el claro ejemplo de que muchas veces cuando nos intentamos vestir para una ocasión especial, acabamos disfrazadas y fuera de la zona de confort. Un vestido vintage de Mugler, de la colección otoño 1986.

96th Academy Awards - Arrivals Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Jacqueline Stewart, con un vestido negro de tirantes ceñido (demasiado en el escote), con volante en la cintura y una llamativa diadema con plumas.

96th Academy Awards - Arrivals Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Billie Eilish con un estilismo de Chanel llevado a su estilo, pero que no nos parece nada apropiado para una alfombra roja y menos estando nominada por 'Barbie'.

96th Academy Awards - Arrivals Richard Shotwell/Invision/AP Agencia AP

Maitreyi Ramakrishnan con un vestido nada favorecedor por el corte, los volúmenes y la apertura en la falda

Arrivals - 96th Academy Awards KYLE GRILLOT Agencia EFE

Estos son los aciertos de la alfombra roja de los Premios Oscar 2024:

Después una temporada con grandes lookazos por parte de Zendaya, uno de los grandes iconos de moda de las nuevas generaciones, ha vuelto a dar esta noche una lección de moda con este vestido de Armani Privé y joyas de Bulgari.

96th Academy Awards - Arrivals Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Carey Mulligan espectacular de Balenciaga, inspirado en sus diseños de los años 50, dando una lección de extrema elegancia a sus 38 años.

96th Academy Awards - Arrivals Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Gabrielle Union con mini vestido y falda de Carolina Herrera.

96th Academy Awards - Arrivals Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Hailee Steinfeld con este maravilloso vestido fluido de Eli Saab. Un estilismo de lo más romántico con el que se ha convertido en una de las mejores vestidas de la noche.

96th Academy Awards - Arrivals Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Eva Longoria muy elegante con vestido negro de Tamara Ralph de lo más favorecedor y joyas de Boucheron.

96th Academy Awards - Arrivals Richard Shotwell/Invision/AP Agencia AP

Sandra Huller con un vestido de Schiaparelli hecho a medida se ha convertido en una de las más elegantes de esta noche de alfombra roja.

96th Academy Awards - Arrivals Richard Shotwell/Invision/AP Agencia AP

La alfombra roja de los Premios Oscar 2024 es la última parada después de una ajetreada temporada de premios, que en realidad comienza meses antes de lo que cabría esperar, y ahora le hemos puesto el broche de oro.