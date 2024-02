'Barbie' también se viste de negro y Margot Robbie nos lo ha dejado claro con este maravilloso vestido de Balmain en los Producers Guild Awards

El ritmo de premios y alfombras rojas no para, y todo en el camino para el broche final el próximo 10 de marzo con los Oscar. Si ayer eran Penélope Cruz y Margot Robbie las que nos deslumbraban con su belleza y glamur en los SAG Awards 2024, esta madrugada ha sido la protagonista de 'Barbie' la que nos ha dejado claro que la muñeca rubia más icónica también puede vestir de negro sin ningún toque de rosa. La temporada de premios culminará el próximo 10 de marzo con los Oscars, uno de los premios más importantes a nivel mundial. Mientras tanto, no paramos de disfrutar con sus looks como esta noche en los Producers Guild Awards con un maravilloso vestido en negro y blanco de Balmain. Porque el fin de semana no solo nos iba a dejar los looks de Aitana en Milán, de Carmen Lomana en Madrid o de María Fernández-Rubíes en la boda de su hermana, las alfombras rojas de Estados Unidos, también querían ser protagonistas.

La 35a entrega anual de los Premios del Gremio de Productores se ha celebrado esta madrugada en Los Ángeles y ha reunido a lo mejorcito de la industria de producción de cine y televisión, con nominados ansioso esperando para ver si su trabajo sería premiado. Entre ellas, nuestra querida Margot Robbie que se ha vuelto a marcar un lookazo, pero esta vez dejando el rosa a un lado. Lo ha hecho con un minivestido negro con las solapas en blanco y mucho volumen en la falda, de Balmain. Un diseño que ha combinado con un collar de diamantes y su rubia melena suelto y peinada lisa.

35th Annual Producers Guild Awards Richard Shotwell/Invision/AP Agencia AP

Si en los SAG Awards, Margot Robbie deslumbró con un minivestido negro palabra de honor con un gran lazo lateral rosa acolchado como protagonista de Schiaparelli FW20 Couture que no pasó desapercibido, ahora lo ha hecho con un diseño minie, sin el toque en rosa.