María Pombo se ha ido de concierto con los pantalones de piel de Mango más cañeros (y tendencia)

Los viernes por la noche son para irnos de concierto, y María Pombo lo tiene claro y se ha ido con sus amigos al de Ters, el cantante que hace la canción de su docuserie de Amazon Prime Video. Pero obviamente, nosotras no podíamos dejar de fijarnos en ellook de concierto que ha elegido la influencer con pantalones de piel de efecto coco de Mango. Nos ha dejado este total look deMango que es perfecto para irnos de concierto o de fiesta. Sin olvidarse del abrigo más viral de la temporada de la marca catalana que ha combinado con unos pantalones flare de efecto piel de cocodrilo que estamos seguras que adorará tu madre. Bueno, no solo los pantalones, el estilismo al completo. La firma catalana acaba de añadir a su tienda online su abrigo de pelo que causó sensación el pasado invierno y que se convirtió en todo un objeto de deseo. Fueron varias las prescriptoras de estilo, entre ellas María Pombo, las que nos ha dejado claro que este invierno 2024 vuelve a ser el de los pantalones de piel como tendencia máxima.

Todo ello con una camiseta de manga corta en gris lavado. Una pieza muy cómoda y en tendencia que María Pombo ha combinado con los pantalones flare de efecto piel de cocodrilo que mejor sientan. Además de ser de lo más bonitos y estilizadores, son una tendencia que siempre regresa en los meses más fríos del año. Y para darle aún un toque más cañero le ha añadido unos botines negros con tachuelas. De los siempre acertados pantalones de cuero hasta los llamativos pantalones plateados y metalizados que han irrumpido con fuerza este otoño, repasamos los tipos de pantalón a los que prestar atención en la mitad fría del año.

El look de María Pombo para irse de concierto. @mariapombo

Imprescindibles entre los modelos atemporales son también los pantalones de cuero, que resurgieron con fuerza hace un par de temporadas cuando el efecto segunda piel se convertía en la tendencia del momento y María Pombo lo tiene claro.