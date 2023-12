Hemos encontrado la versión perfecta de las bailarinas de brillos súper agotadas de Mango

No hay una tendencia más llevada en este otoño-invierno 2023/2024 que las manoletinas o bailarinas (y en todas sus versiones). En acabado satinado, básicas con lazo, efecto charol o bicolor al estilo Chanel. Sin embargo, una de las más vistas en el streetstyle y en el armario de las influencers son las bailarinas de brillos que tanto ha puesto de moda Maison Alaïa. Sí, querida lectora, aquellas básicas en negro decoradas con brillantes y una tira en el empeine. Las chicas más rápidas ya tuvieron la gran suerte de conseguir el dupe perfecto de Mango, disponible tanto en negro como en nude. Pues estamos hablando de un modelo muy sorteado y exclusivo que muy pocas tienen en su repertorio de outfits. Y es que por muy atentas que estemos de la página web de Mango o de nuestro correo para que nos avisen de cuando esté nuestra talla disponible, no hay manera de comprarlas. Pero, como las marcas son sabias, Pull & Bear ya se ha encargado de lanzar un diseño muy similar al de las bailarinas de brillo de Mango. Y o mejor de todo es que todavía no se han agotado, por lo que puedes ser una de las primeras en acabar con sus existencias.

Las bailarinas son el calzado estrella por excelencia y las insiders se han encargado de amortizarlas incluso en las épocas con las temperaturas más bajas. Por ello, han creado la tendencia de combinarlas con calcetines de algodón, lana, canalé o con detalles románticos. De esta manera es posible vestir guapa y calentita en el mes de diciembre (y lo que está por venir en 2024). Indiscutiblemente, las bailarinas de brillos son el complemento más necesario para deslumbrar tanto en tus looks de día (ofreciéndoles su total protagonismo) como en los de noche o fiesta para que no pasen desapercibidas. Y si te consideras una chica tímida en cuanto a moda y estilismo se refiere, este modelo de Pull & Bear es el más práctico y económico (con un precio de 30 euros), que puedes permitirte probar a introducirlas en tu vestidor. Te prometemos que no te vas a desenganchar de ellas.

Bailarinas de brillos, de Pull & Bear (29,99 euros)

Bailarinas de brillos. Pull & Bear

Si te has quedado con las ganas de hacerte con las virales bailarinas de brillos de Mango, la propuesta de Pull & Bear es la que te permite replicar aquellos outfits que ya tenías pensados con este calzado tan cool. ¿Nos acompañas a esta moda tan glamurosa?