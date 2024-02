El uniforme más coquette de Yolanda Díaz con pantalones blancos sueltecitos y blusa negra con lazada

La líder de Sumar, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, viajará próximamente a Palestina a falta de definir la fecha concreta, con el objetivo de conocer la situación en el país de primera mano, pero mientras eso pasa, en un acto esta mañana nos ha dejado unlook de lo más coquette par copiarle en cualquier evento. Porque ya sabemos que Yolanda Díaz junto a Isabel Díaz Ayuso es una de las políticas con más estilo de nuestro país y cada día nos lo demuestra. Para esta mañana de miércoles ha lucido un look en blanco y negro con la tendencia coquette tan viral en redes sociales. Laestética coquettevuelve a surgir como una de las aesthetics más relevantes, esta por todas partes e inunda las redes sociales. Si eres de las que aún no ha caído en esta moda, vas a cambiar de idea cuando veas el look que la política se ha marcado esta mañana, de lo más elegante, tanto para ir a un evento, a la oficina o a MBFWM.

Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con esta blusa negra con lazada como la de Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz con look coquette. Gtres

Un estilismo de lo más elegante y chic, con esta camisa negra con lazada que Yolanda Díaz ha combinado con unos pantalones blancos anchitos y sueltecitos de esos que siempre favorecen a todas las edades. La pasada temporada presenciamos como los lazos se convirtieron precisamente en protagonistas de los peinados, decorando trenzas, coletas, recogidos y diademas. En la moda, identificarlos como tendencia es más difícil ya que, en mayor o menor medida, siempre se encuentran presentes. Y ahora también cogen fuerza en blusas como esta.