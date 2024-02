Si Victoria de Saboya y María Pombo han sacado del armario el abrigo de leopardo, es que ya no es choni sino pijo

Es el estampado del momento, tenemos muchas pruebas y cero dudas. Hablando del animal print, y sobre todo, del estampado de leopardo. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Un estampado que antes veíamos choni, y que ahora nos encanta y es moda. Y si lo ha llevado ya María Pombo con este abrigo por las calles de Madrid y Victoria de Saboya en la Semana de la Moda de Nueva York es que es tendencia pija absoluta.

Victoria de Saboya ha acudido al desfile de Michale Kors con un look animal print con camisa y abrigo del mismo estampado. Ella ha rescatado el abrigo de leopardo y lo ha convertido en tendencia. Y no solo eso, sino que ha decidido combinarlo con una camisa del mismo estampado y color. Y María Pombo también lo ha hecho por las calles de Madrid con un estilismo con medias y botas y un jersey verde. El estampado animal puede ser elegante y ellas nos lo dejan claro cómo llevarlo este 2024. Porque ya os llevamos semanas avisando, este invierno las tendencias serán con animal print o no serán. Y quien avisa, no es traidora.

Victoria de Saboya en Nueva York. Gtres

Se trata de un animal print que favorece a las mujeres de todas las edades. Ya no se combina única y exclusivamente con el blanco o el negro, sino que las expertas en moda se han tomado la libertad de hacerlo con un rojo, un dorado o hasta con un total look.