Las sandalias planas tipo pala siguen siendo el básico del verano y estos son los modelos que más nos gustan

Desde hace varias temporadas hay un zapato que se ha convertido en el rey indiscutible del verano. Y aunque muchas pensábamos que se trataría de una moda pasajera, que duraría como mucho un par de años, lo cierto es que cada vez que llega el buen tiempo seguimos viéndolas aparecer una y otra vez. Hablamos como no de las sandalias planas de Hermès, el calzado más deseado por todas las influencers.

Su suela plana y su forma de plana lo convierten no solo en un zapato cómodo y recurrente, si no que además conjunta con cualquiera de los looks del verano. Los modelos originales de la firma francesa varían desde los 500 euros hasta los 1000, por lo que no es casualidad que el resto de marcas hace tiempo que se decidiesen a sacar sus propios modelos, creando ya lo que podemos denominar como un estilo de calzado por derecho propio.

La diferencia entre otras sandalias tipo pala y estos modelos son sobre todo el material, que suele ser piel, así como que constan de una sola tira al final del empeine, que suele ser cruzada o anudada, y a veces incluye algún detalle más, como pespuntes en contraste o una sencilla hebilla de inspiración hípica, otro de los emblemas de la marca.

Y aunque hemos visto versiones de todos los tipos y colores, sobre todo en tonos neones de lo más favorecedores y en materiales como la goma, perfectas para ir a la piscina o a la playa, lo cierto es que los diseños de cuero en tonos básicos siguen siendo los favoritos. Desde el clásico color marrón cuero, pasando por negros, cremas, beige, nudes y algunas concesiones a los pasteles, como el verde menta. Solo en la web de Zara podemos encontrar un modelo en cuatro colores diferentes entre los que elegir.

Sandalia plana piel cruzada en color marrón, de Zara (25,95 euros)

Sandalia plana piel cruzada en color marrón, de Zara FOTO: Zara

Sandalia trenzada piel, de Mango (29,99 euros)

Sandalia trenzada piel, de Mango FOTO: Mango

Sandalias de cuero bicolor, de &Other Stories (79 euros)

Sandalias de cuero bicolor, de &Other Stories FOTO: &Other Stories

Sandalia plana de piel con detalle de hebilla, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Sandalia plana de piel con detalle de hebilla, de Massimo Dutti FOTO: Massimo Dutti

Sandalias planas de fibra sintética, de Aldo (43,95 euros)

Sandalias planas de fibra sintética, de Aldo FOTO: Aldo

Marta Lozano o Teresa Andrés son solo algunas de las instagrammers que verano tras verano vuelven a recurrir a ellas para sus días de playa, luciéndolas tanto con un sencillo pareo y el bikini, como con vestidos de tarde o incluso con vaqueros para pasear por la ciudad.