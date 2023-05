12 petos cómodos y en tendencia que podrás encontrar en Mango Outlet, Lefties y Primark

Nuestras firmas de moda favoritas lanzan al mercado sus propuestas de moda de primavera y verano, y es que en esta época las grandes superficies se llenan de ropa de lo más sencillas, coloridas y muy básicas, de manera que podamos crear un sinfín de looks originales basándonos en nuestro propio estilo y gustos. Por ello, es necesario que en verano nos hagamos con prendas minimalistas y en tonos neutros para crear nuestra propia maleta de viaje y que, a partir de ellas, podamos crear looks que nos salven en cualquier ocasión, ya sean eventos de noche o para el día a día. No es un secreto que este verano está muy en tendencia el estilo casual y dosmilero, y la prenda que más estamos viendo en tiendas que sigue esta tendencia tan viral son los ‘tank tops’, tops cortos de tirantes ajustados que podemos encontrar en tiendas en todo tipo de tonos y estampados. Normalmente este tipo de prendas se llevan con shorts de estilo boxeador y sneakers para el día a día, dado que se trata de un estilo más casual y juvenil. Pero, sin duda, los petos son un imprescindible que llegó a nuestras vidas hace un par de temporadas, y es que son muchas las firmas de moda como Lefties, Primark y Mango Outlet que han decidido lanzar sus propuestas de petos en todo tipo de diseños y estampados, creando la necesidad de hacernos con alguno de ellos.

Este verano los petos volverán a ser tendencia, pues se trata de un ‘total look’ versátil, cómodo y todoterreno, como este peto vaquero de María Pombo que lució con una camiseta blanca romántica de volantes, o este otro peto en tonos tierras de lino de María Fernández Rubíes, su compañera de profesión y amiga, que combinó con unas sneakers y sombrero para resguardarse del sol. Para el calzado, lo que mejor combina con los petos son las alpargatas de cuña, pues elevan el look y son tan versátiles que puedes usarlos tanto para el día como para una ocasión más especial, llevándolo con, por ejemplo, unas joyas maxi a todo color a fin de darle un toque de luz al look. Por ello, los petos son, sin duda, la prenda predilecta de todas las amantes de la moda, tanto es así que hemos hecho una selección de los petos más bonitos, elegantes y todoterrenos que podemos encontrar en Lefties, Mango Outlet y Primark.

Mono vaquero largo con pernera ancha y cinturón, de Primark (24,00€)

Mono vaquero Primark

Mono vaquero con cinturón, de Primark (28,00 €)

Mono vaquero con cinturón Primark

Mono largo vaquero de manga corta, de Primark (28,00 €)

Peto largo vaquero Primark

Mono largo vaquero de manga corta, de Primark (28,00 €)

Mono largo manga corta Primark

Mono fluido de tirantes finos, de Lefties (17,99 €)

Peto fluido tirantes finos Lefties

Mono denim tirantes, de Lefties (22,99 €)

Mono denim tirantes Lefties

Mono vaquero ligero, de Lefties (22,99 €)

Mono vaquero ligero Lefties

Peto denim ligero, de Lefties (9,99 €)

Peto denim ligero Lefties

Mono denim algodón, de Mango Outlet (27,99 €)

Mono denim algodón Mango Outlet

Peto vaquero culotte, de Mango Outlet (27,99 €)

Peto vaquero culotte Mango Outlet

Peto denim bolsillos, de Mango Outlet (13,99 €)

Peto denim bolsillos Mango Outlet

Mono fluido cinturón, de Mango Outlet (34,99 €)

Mono fluido cinturón Mango Outlet

Estos son algunos petos que puedes encontrar en tus tiendas favoritas, así que hazte con el que vaya más acorde a tus gustos y estilo para ir a la moda este verano.