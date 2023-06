María Pombo es la madrina perfecta con vestido cut out de marca española mientras graba su documental

En la recta final del embarazo de Vega, la primera niña que la influencer espera junto a su marido, el arquitecto Pablo Castellanos (y que se convertirá en la hermanita del pequeño Martín), María Pombo se ha convertido en la madrina ideal de Matilda, la primogénita de su hermana Marta Pombo y Luis Zamalloa, bautizada ayer, mismo día en que tuvo lugar la pedida de manos de sus padres que se prometerán el 21 de octubre, coincidiendo con el cumpleaños de la niña. Al igual que ha hecho su hermana Marta, María Pombo se ha decantado por un total look made in Spain de la diseñadora Inés Martín Alcalde. La influencer ha optado por el vestido Elena en color berengena de la firma, confeccionado en lino como un diseño con escote de corazón decorado con una lazada, cut out bajo el pecho y tirantes anchos decorados con bordados, al igual que la falda, con abertura en el centro que acaba en pico. María combinó el vestido con un sofisticado pañuelo del mismo tono.

La más mediática de las Pombo optó por completar su look con las mismas sandalias que su hermana, que estilizaban su figura al máximo. Se trata del modelo Azores Petróleo que Inés Martín Alcalde ha creado en una colaboración con Fígara, una de las marcas de calzado preferidas para acudir a los eventos de otras influencers como María García de Jaime o Eugenia Osborne. En lo que se refiere al peinado, la influencer confió en el hair creative Jesús de Paula y optó por un minirecogido del flequillo con un lacito a tono con las sandalias y, al verlo, nos hemos dado cuenta de que llevaba la petaca de la grabación de su documental en su espalda así que, spoiler, ya tenemos una escena inédita. Por último, el encargado del maquillaje de María fue Adrián Rux, que la dejó ideal con productos de Armani Beauty.

Y es que María Pombo se ha convertido en la invitada premamá más especial del verano.