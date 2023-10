Marta Hazas triunfa con el pantalón blanco mega ancho y las zapatillas Veja que aman las royals

Ayuda en Acción ha presentado la campaña 'En su oportunidad estás tú', un proyecto que muestra la esencia del trabajo de la organización y lo hizo con la presencia de los primeros embajadores de la ONG, Marta Hazas y Miguel Ángel Muñoz. Una campaña de lo más especial en la que la actriz ha confesado que "mi primera gran oportunidad en la vida fue haber tenido la suerte de nacer en un entorno que me dio las herramientas educativas que me empoderaron para ser lo que quería ser. La educación es la manera con la que te vas a enfrentar a tus problemas cotidianos, y la forma de cómo te desenvuelves con el resto de personas". Y dentro de esta bonita iniciativa presentada ayer en Madrid, nosotras nos hemos fijado en el look de Marta Hazas en tonos neutros con los pantalones mega anchos que son elegantes hasta con las zapatillas Veja que aman todas las celebrities y Kate Middleton.

Un estilismo de Marta Hazas lo más cómodo y en tendencia que es perfecto para ir a la oficina en estos primeros días fríos del otoño. Porque no hay nada más perfecto que un jersey de cuello subido, unos pantalones mega anchos blancos y todo combinado con las zapatillas Veja más tendencia. Son las zapatillas favoritas de royals como Meghan Markle o Beatriz de York, y no nos extraña, pues su diseño vegano y básico, en color blanco y con tan solo una minimalista V en el lateral, la hace súper ponible con toda clase de outfits, desde vaqueros hasta faldas y vestidos de largo midi y pantalones de vestir.

Marta Hazas en un evento solidario. Gtres

Unas zapatillas Veja que Marta Hazas ha combinado con un pantalón mega ancho de Zaitegui y jersey de Simorra.