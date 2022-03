Tamara Falcó no puede ser más fan de las zapatillas Veja que las chicas que más saben de tendencias tienen en su armario esta primavera

Todos los caminos llevan a Roma y del Tamara Falcó con Netflix también. ¿Habrá ido a grabar con el Papa Francisco para su documental? Nosotras apostamos que algo tiene que ver con eso. Lo que está claro es que el ritmo de Tamara Falcó no tiene descanso desde que está grabando a lo Georgina su serie para esta plataforma. París, Nueva York, mucha fiesta y ahora Roma. Y eso a nosotras nos encanta porque no nos para de dejar looks para inspirarnos. Eso sí, esperamos que ya esté de vuelta en España y esta noche no nos deje sin nuestra cita con ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. Pero centrándonos en el look de viaje, Tamara Falcó ha apostado por la zapatillas Veja que tienen el corazón robado a las que más saben de moda, entre ellas Vicky Martín Berrocal.

Que las zapatillas blancas son un ‘must’ en el armario de todas las ‘insiders’ de moda, ya es una realidad más que demostrada. La clave siempre ha estado en saber sacarle partido a las sneakers y convertirlas en un detalle rompedor que consigue aportar chispa y originalidad a la propuesta, y no al contrario. Y así lo han demostrado las que más saben de moda en estos últimos meses recurriendo a estos diseños para completar sus outfits.

Veja es la marca que unió a pijas y indies con su modelo más clásico, el V12. Y, como todas las Veja, son sostenibles al estar hechas con materiales reciclados y algodón orgánico. Además de en la página oficial de la marca, en España puedes encontrar las Veja Venturi en espacios multimarca como Farfetch o Miinto y en las tiendas, físicas y online, de &Other Stories.

La firma, favorita de reyes y reinas del buen street style desde su creación en 2005, imprimió su inicial en el lateral de todas sus creaciones para que fuera reconocible. Esa V de colores sea ha convertido en el mejor complemento de unas zapatillas blancas.