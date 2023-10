Meghan Markle asegura que "ser madre" es lo más importante de su vida

Ayer, martes 10 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Por esto motivo, la duquesa de Sussex acudió a la ciudad de Nueva York para ofrecer una charla con la que concienciar sobre la importancia de su cuidado. El evento, Bienestar mental en la era digital, estaba englobado en la primera Cumbre para Padres organizada por la Fundación Archewell, que crearon el príncipe Harry y Meghan Markle.

"Desde hace un año hemos conocido a algunas de estas familias y, en ese momento, es imposible no llorar al escuchar sus historias porque es así de devastador este tema", comenzó diciendo Meghan que destacó que, si bien sus hijos, Archie y Lilibet, son aún "muy pequeños", ellos, como padres, saben que las redes sociales "no van a desaparecer" y que deben estar preparados para el impacto que sobre ellos pueda tener.

"Para nosotros, para mí y para mi esposa, con niños que van a criarse en la era digital, la prioridad es reconvertir el dolor en un propósito y brindarles nuestro mayor apoyo, así como un centro de atención y una plataforma para que los padres se conozcan, se ayuden y se desahoguen, así como enfocarnos colectivamente en hallar soluciones para que ninguna otra familia en ningún lugar tenga que pasar por lo que ellos han pasado", ha destacado el príncipe Harry.

El príncipe Harry y Meghan Markle con su hijo Archie, hermano mayor de Lilibet TOBY MELVILLE / POOL EFE

Carson Daly, presentador de la charla, preguntó a Meghan Markle cómo había cambiado su perspectiva de la maternidad a lo que la duquesa de Sussex contestó que "ser madre es lo más importante que me ha pasado en toda mi vida; aparte, por supuesto, de ser la esposa de este", bromeó señalando a Harry.

"Pero quiero decir que me siento muy afortunada de que nuestros hijos tengan una edad todavía bastante joven —Archie tiene cuatro años y Lilibet dos—, por lo que este problema no está en nuestro futuro inmediato, pero por supuesto que me asusta cómo continúa cambiando, porque es un tema que nos tocará de lleno", admitió.

"Dicen que, cuando eres padre o madre, los días son largos pero los años cortos, por eso estoy preocupada, aunque también me da mucha esperanza y vitalidad el progreso que hemos logrado en el último año al poder tener con nosotros a estos padres increíbles, estos supervivientes de esas experiencias, que han compartido sus historias. Cuanta más información seamos capaces de conseguir, más podremos mover la balanza a nuestro favor", finalizó su intervención.