Las mujeres 50+ arrasan con este vestido de punto de Zara que necesitamos llevar como ellas con bomber y zapatillas New Balance

Lasinfluencers de 50 años se han convertido en una de nuestras inspiraciones diarias favoritas para nuestros estilismos, y entras ellas, Carmen Gimeno desde Bilbao que cada semanas nos inspira con tres estilismos casuals perfectos para nuestro día a día. Y más ahora que han bajado las temperaturas de golpe en toda España y necesitamos más inspiración para vestirnos sin morir de frío. Y de eso en el norte saben mucho. Porque no todo este inicio de semana iba a ser la resaca de la boda de Marta Pombo y el vestido de invitada perfecta de María Pombo, o los looks de Dior con los que nos ha enamorado Carmen Lomana en los últimos días, Carmen Gimeno desde Bilbao nos trae estelook de Zara con New Balance perfecto para la bajada de temperaturas. Porque si hay una prenda que necesitamos estos días son vestidos de punto y chaquetas calentitas, o ya directamente abrigo.

Carmen Gimeno ha empezado la semana apostando por un look en tonos claros, dejando una vez más por seguro, que los colores blancos o grises más claros, también son perfectos para los días más fríos del año. Lo tiene claro ella y también nosotras que no hemos podido dejar de fijarnos en este vestido de punto de lo más especial de nueva colección de Zara que ya ha empezado a agotarse en algunas tallas. Cárdigans, jerséis y también conjuntos de top, chaqueta y pantalones de punto irrumpen con fuerza pero, si hubiera que definir una prenda de punto que sobresalga por encima del resto, esa sería el vestido de punto. Y este look de Carmen Gimeno con bomber y zapatillas New Balance es nuestro flechazo de lunes.

Vestido punto craquelado, de Zara (39,95 euros)

Vestido craquelado. Zara

Un vestido de nueva colección de Zara, largo de cuello redondo y manga sisa con detalle de tejido metalizado efecto agrietado que Carmen Gimeno ha combinado con bomber clarita y zapatillas New Balance.