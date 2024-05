Marta Riumbau sobre su embarazo: "Ser madre soltera no es un fracaso"

Marta Riumbau se ha convertido en la primera influencer en ser madre soltera. Su naturalidad y su independencia la definen en su contenido, y también en su día a día. Empezó el proceso en la clínica sin decírselo a nadie, manteniéndolo en secreto para evitar la presión, por si el resultado no fuese el deseado. Sin embargo, ha confesado que siempre fue muy optimista: “si sale mal lo volvemos a intentar”, pensaba y se decía a si misma.

La intención de Marta es transmitir y expresar el proceso interno que sienten muchas mujeres, para ella ha sido un trabajo de desconstrucción e introspección. La influencer ha relatado que en multitud de ocasiones ha pensado que “no merecía ser madre soltera”, por lo que insiste que “no ha sido una decisión tomada a la ligera, es algo meditado hasta encontrarme segura y en un momento de paz”.

“Ha llegado el momento y no pasa nada por hacerlo tu sola”. Emocionada comenta tener amor más que suficiente para cuidar de su bebé. “Estar soltera no significa estar sola, tengo familia, amigos”, sentenciaba con seguridad. “Es un bebé que tendrá muchísmos tíos y tías y va a ser super querido, amado y deseado”, explica que siente a su familia muy cerca y emocionados por cada nueva noticia, video o sonido del latido que comparte con ellos.

Riumbau ha confesado que no se esperaba la buena acogida que ha tenido la noticia. “Si puedo ayudar a una sola persona, animarla, y que vea que no es un fracaso el hecho de ser mamá soltera”, es el mensaje que va a transmitir en redes con su embarazo, aunque ha señalado que no quiere que se monopolice en ese tema su perfil.

Cuatro meses y medio ha conseguido ocultar el embarazo hasta hacerlo público. un primer trimestre “durillo”, por las náuseas y una amenaza de aborto, donde emocionalmente ha sido una montaña rusa, se sumaron los “no me apetece” o “hoy me encuentro mal”, las frases más repetidas por la creadora de contenido. Sin embargo, ha conseguido que ninguna de sus amigas sospechase cunado tenía un plato de comida cruda delante, despistando dejando siempre cerca la copa de vino que le habían servido y que no tocaba.

Asimismo, ha compartido que el único momento por el que siente “miedo o vértigo” es al parto, por ser algo desconocido.

La influencer ha confesado que le gustaría que fuese una niña, aunque si fuese un niño también le haría ilusión, y no ha dudado en dar una gran pista por lo que todos se preguntan: ¿Qué nombre le pondrá? Marta ha explicado que tiene una lista únicamente de nombres de niña, y no solo eso, sino que ha desvelado un nombre favorito: Guillermina. Con el fin de llamarle por el diminutivo, Guille.