De María Pombo a Laura Escanes, los mejores looks del día en el Mutua Madrid Open para ver a Carlos Alcaraz

El Mutua Madrid Open nos está dejando toda la inspiración que esperábamos, entre looks pijos, clásicos y toda la tendencia 'tenniscore' que ha traído de vuelta Zendaya a nuestras vida. Y hoy la jornada va a der para mucho famoso en la grada, ya que ahora está jugando Alcaraz, y en la jornada de noche coincidiendo con el partido de Champions de su Real Madrid, será el turno de Rafa Nadal. Pero antes, el tenista murciano se mantiene invicto en el Mutua Madrid Open ante todo aquel que no se llame Rafa Nadal, y lleva dos años consecutivos levantando el trofeo al cielo de Madrid (2022, 2023). Ahora se enfrentar a Struff (Nº 24 del mundo), pero antes ha dejado por el camino al kazajo Sevchenko y al brasileño Seyboth Wild, sin dejarse ningún set por el camino. El murciano Carlos Alcaraz acumula 13 partidos consecutivos ganados en el Mutua Madrid Open, donde solo le ha podido ganar Nadal, y espera celebrar su cumpleaños en pista como estos últimos años (cumple el 5 de mayo). Y mientras él disputa su partido, nosotras nos hemos fijado en los estilismos en la grada de María Pombo, Laura Escanes o Gemma Pinto, mientras a la noche la gran protagonista será Victoria Federica.

Y nosotras no nos puede gustar más, porque además nos dejan la mejor inspiración parra nuestros looks de primavera y para ir a la oficina de forma elegante y pija. Otra jornada más del torneo de tenis Mutua Madrid Open 2024 en el enclave madrileño la Caja Mágica, un evento deportivo que acoge a los mejores tenistas del mundo para jugar entre ellos y que durará hasta el próximo 5 de mayo, y que como cada año, nos deja la mejor inspiración de moda. Este evento, además de acudir grandes deportistas y aficionados a este deporte, son muchos las celebridades e influencers que acuden al evento para disfrutar del tenis y de una tarde diferente con amigos, en los que el 'dress code' es muy importante, pues se debe de acudir de manera adecuada y discreta. Sin duda, la mejor opción para acudir a este tipo de eventos es buscar en nuestro fondo de armario aquellas prendas más versátiles, sencillas y elegantes que podríamos tener si ya contamos con el armario cápsula para esta primavera y más con la tendencia del 'tenniscore' que está triunfando gracias a Zendaya. Estad atentas porque este verano va a ser muy popular el tenniscore, es decir, llevar prendas principalmente usadas para jugar al tenis en looks cotidianos. Marcas como Miu Miu, Gucci o Lacoste ya han creado campañas con este tipo de uniformes, y este 2024 somos nosotras quien los usaremos. Los tops con aire deportivo no solo son aptos para jugar al tenis, y esto nos lo enseña Zendaya, que lució este diseño de Lacoste con una falda transparente con brillos; un look elegante y sofisticado.

Laura Escanes con jersey a los hombros y María Pombo con chaqueta rosa

Laura Escanes y María Pombo. Gtres

Gemma Pinto con look clásico y pijo para el tenis con jersey de rayas a los hombros

Gemma Pinto. Gtres

Si los estilismos en la grada de las famosas para ver a Carlos Alcaraz han sido de máxima inspiración, veremos esta noche con Rafa Nadal.