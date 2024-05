De Dulceida presumiendo de embarazo a Violeta Mangriñán, los lookazos de la alfombra más roja (y solidaria) en Barcelona

No todo iba a ser la MET Gala 2024 con los dos looks de Zendaya, o las españolas como Rosalía, Penélope Cruz o Elsa Pataky triunfando, anoche también tuvimos la alfombra más roja del año en Barcelona. La Fundación Lucha contra las Infecciones celebró anoche, en el MNAC (Museo Nacional de Arte de Catalunya) la 14ª edición de la Gala Solidaria People in Red. El evento reunió a 750 personas, empresas patrocinadoras, instituciones y celebridades del mundo social, cultural y del deporte del país con un mismo objetivo: luchar contra las enfermedades infecciosas. Entre los invitados destacó la presencia de los actores y actrices Marc y Aina Clotet, Natalia Sánchez, Santi Vaca, Eric Masip, los cantantes Rozalén, Joan Manuel Serrat, Miki Nuñez, Suu Ventura, los deportistas Marc-André Ter Stegen, Marc Bartra, Jordi Villacampa, Àlex Corretja, las creadoras de contenido Dulceida, Marta Díaz, Violeta Mangriñán o periodistas de prestigio Jordi Basté, Gerard Romero, Marc Giró, Santi Villas y personalidades del sector empresarial John Hoffman, CEO de GSMA en el Mobile World Congress, Wayne Griffiths, CEO de Seat y CUPRA, Emilio Rousaud, fundador y director general de Factor Energia.

Barcelona se ha teñido de rojo y ha mostrado su lado más solidario acudiendo al llamamiento del doctor Bonaventura Clotet para luchar contra las enfermedades infecciosas. Y en una alfombra llena de looks marcados por el rojo, nosotras nos hemos fijado en los estilismos de Dulceida, Violeta Mangriñán o Marta Díaz como las mejores vestidas de esta noche solidaria en la Ciudad Condal. Eso sí, aunque cada año el 'dress code' es un toque de rojo, esta vez, nuestras influencers favoritas también han apostado por otros colores. ¡No te pierdas los mejores looks de la 'People in Red'!

Violeta con estilismo de Ana Capel (vestido de Mônot, sandalias Aquazurra y joyas Suárez)

Violeta. Gtres

Dulceida con un espectacular vestido verde de Claro Couture con el que ha presumido de embarazo

Marta Diaz con vestido blanco con cut out

Marta Díaz. Gtres

Natalia Sánchez con vestido rojo con cut out y manga larga

Natalia Sánchez. Gtres

Aina Clotet con vestido rojo con escote Bardot decorado con grandes rosas jugando con el volumen

Aina Clotet. Gtres

El objetivo principal de la Gala Solidaria People in Red es informar y concienciar sobre los retos a los que la sociedad se enfrenta actualmente para combatir las enfermedades infecciosas, así como recaudar fondos para la investigación de la Fundación Lucha contra las Infecciones y el Instituto de Investigación IrsiCaixa.