Mary de Dinamarca repite abrigo vitamina de Max Mara que también se compraría Letizia

Mary de Dinamarca repite el abrigo de Max Mara en su primera Navidad como reyes. Durante el día de ayer, la familia real danesa fue tema de conversación entre la sociedad a causa de suposado navideño, donde pudimos cazar bastantes tendencias a la vista. Desde los vaqueros anchos de la princesa Isabel hasta la chaqueta estampada más moderna de la reina Margarita II. No obstante, en dicha imagen no pudimos comprobar el estilismo de Mary de Dinamarca en su totalidad, puesto que se posicionó detrás de sus hijos. No obstante, durante el día de hoy sí que hemos podido ver su look de escándalo, en el que hemos confirmado que ha repetido abrigo color vitamina, de la misma manera que la Reina Letizia también hace recurrentemente. Ahora bien, lo ha combinado de una manera totalmente distinta respecto a cómo lo lució en el mes de octubre durante su visita a Holstebro para celebrar el 750 aniversario de la ciudad. Esta vez, ha puesto cierta atención al calzado, preocupándose por los pequeños detalles que marcan la diferencia.

Hemos visto a una Mary de Dinamarca presumir de un espectacular abrigo en color naranja de efecto satinado deMax Mara, una alternativa correctamente acertada para sobrevivir a las bajas temperaturas. Se trata de un diseño con un patrón clásico, así como de un corte midi, que cuenta con una estructura que potencia la buena calidad de los materiales y enfatiza la silueta de la monarca. Y no nos podemos olvidar del toque imprescindible del cinturón, que ayuda a estilizar el estilismo. Es decir, estamos hablando de un abrigo acogedor que no puede sentar mejor a Mary de Dinamarca. Estamos seguras de que lo heredarán sus hijas, de la misma manera que están haciendo en la actualidad con otras prendas, como el abrigo a modo de vestido que ha llevado durante el mismo día la princesa Isabel de Dinamarca. A diferencia de la anterior ocasión, en la que combinó esta prenda con vestido de estampado floral, diadema al estilo coqueto y botas de tacón en burdeos, esta vez ha optado por una estética más casual con un punto moderno. Ha recurrido a una prenda de punto en gris con apliques en cristales junto con botas de tacón de efecto terciopelo en gris que tendría en el armario cualquier royal con buen estilo.

Denmark Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Mary de Dinamarca se ha marcado un lookazo al estilo Letizia. No solamente porque la monarca española también llevaría este mismo estilismo, sino porque es amante de la reutilización de prendas.