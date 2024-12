El traje de terciopelo morado que las mujeres +50 más elegantes le copiarán a Mary de Dinamarca estas Navidades

Mary de Dinamarca nos acaba de dar toda una lección de estilo para ir elegante y en tendencia a cualquier evento de diciembre, desde la cena de empresa a las Navidades. Es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados la monarca, derrochar un estilo impecable en todas y cada una de sus apariciones da igual que se trate de un evento oficial o no, Mary muy pocas veces se equivoca en cuanto a su vestuario. Como sabrás, todo el mundo ha hablado este fin de semana de la increíble tiara que Mary lució en la cena de gala por el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, todo hay que decirlo, la Reina estaba impresionante, pero es que a ella no le hace falta un recogido de ensueño ni las mejores joyas de la corona para ser el centro de atención, anoche, en la cena de despedida del presidente de Egipto, nos lo volvió a demostrar con un sofisticado y muy en tendencia traje de dos piezas.

Desde que Federico X ocupó el trono a principios de año los estilismos de Mary han pasado de ser de increíbles a espectaculares, no nos extraña que sea una de las royals más seguidas y mejor vestidas de Europa, con permiso de nuestra querida Reina Letizia, pero así es, desde que Mary pasó a ser Reina ahora se encuentra en el exclusivo club de Letizia, Charléne, o Máxima como las royals con más gusto y estilo del continente. Puede que sean sus raíces australianas, pero el estilo de Mary es único: sofisticado, moderno y con esa habilidad de transformar las tendencias de pasarela en looks perfectamente adaptados a la realeza. Y anoche, con su traje de terciopelo en un tono morado intenso, lo volvió a dejar claro.

El terciopelo es, sin duda, uno de los tejidos estrella para los looks festivos, y Mary lo sabe bien. Su traje de dos piezas en un llamativo color morado, compuesto por un blazer de corte clásico y un pantalón ligeramente acampanado, es todo lo que necesitas para triunfar en tus eventos de este mes. La clave está en cómo lo combinó: con un top negro satinado que aporta un contraste elegante, joyas discretas, pero con personalidad y unos zapatos de terciopelo negro con apliques brillantes que completan el conjunto con un toque festivo y sofisticado.

El morado no solo favorece a mujeres de todas las edades, sino que además aporta ese toque sofisticado que tanto buscamos en un look navideño. Para las mujeres +50, este conjunto es especialmente favorecedor, ya que estiliza la figura y resalta la elegancia natural. Además, al tratarse de un traje de dos piezas, podrás darle diferentes usos: llevar la blazer con un vestido midi negro o combinar el pantalón con una blusa fluida para un look más relajado.