Mary de Dinamarca es la invitada perfecta de invierno con el look más tendencia de la temporada, vestido verde y zapatos animal print

Ahora que el invierno comienza a asomarse tímidamente, Mary de Dinamarca nos ha dejado una lección magistral de estilo al convertirse en la invitada perfecta en la fiesta anual de la Universidad de Copenhague. La Reina Mary de Dinamarca sigue demostrando que su estilo es digno de su posición en la realeza europea y de su título, adquirido en enero de 2024. Durante la fiesta anual de una de las universidades más antiguas del país nórdico, un evento que celebra la fundación de esta histórica institución en 1479, Mary nos volvió a impresionar con un conjunto que equilibra la elegancia clásica con un toque atrevido que demuestra su conocimiento de las tendencias actuales. En un entorno solemne rodeada de académicos, estudiantes y figuras de alto rango, Mary mostró cómo se puede llevar la sofisticación real sin perder ese guiño actual que tanto define su estilo.

Vestida con un exquisito vestido verde de corte midi, ajustado a la cintura con un delicado cinturón, Mary optó por uno de los tonos más deseados de esta temporada aparte del burdeos. Este verde oliva, discreto y elegante, es ideal para el invierno, una elección sutil que contrasta con la sobriedad de los tonos oscuros, y aporta luminosidad sin renunciar a la sofisticación. Pero lo que verdaderamente eleva su look son los zapatos de animal print, una elección inesperada que refleja una actitud segura y decidida. Con esta combinación, Mary demuestra su habilidad para mantenerse al día con la moda y hacer suyas las tendencias más punteras sin caer en excesos, integrando detalles de moda actual en un conjunto que respeta el protocolo y las expectativas de un acto formal.

El look más tendencia de Mary de Dinamarca

La elección de un vestido verde midi no es para nada casual; este tono y corte favorecen la figura de la Reina y aportan un aire refinado a su presencia. La cintura ajustada con un fino cinturón le da una silueta definida y femenina, mientras que el vuelo de la falda le otorga un movimiento natural y elegante. Los zapatos de animal print, con un diseño sobrio, pero con chispa, aportan un toque de audacia controlada que se ha convertido en uno de los sellos de estilo de Mary. Este estampado, que continúa siendo tendencia temporada tras temporada, añade una dosis de modernidad y refleja cómo la Reina sabe equilibrar la elegancia clásica con un toque contemporáneo. Otro de los detalles que no podemos pasar por alto a la llegada de la Reina a la Universidad es la elección de esta por una capa en color camel para complementar su estilismo de invitada perfecta de invierno, una de las prendas de abrigo favoritas de las que más saben de moda, y que por supuesto no podía faltar en el armario de Mary.

Durante la ceremonia, la Reina Mary de Dinamarca fue recibida por el rector de la universidad, Henrik C. Wegener, y la presidenta de la junta, Merete Eldrup. Además, la celebración incluyó la proclamación de nuevos doctores honorarios y la entrega de premios a estudiantes destacados.