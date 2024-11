Mary de Dinamarca tiene los vaqueros anchos más fashion que se comprarán las mujeres 50+

Mary de Dinamarca nos presenta los vaqueros más anchos de su fondo de armario. Seamos sinceras, una de las prendas de vestir más socorridas de esta temporada otoño-invierno 2024/225 están siendo los vaqueros en todas sus facetas. Tanto los pitillo que utilizan nuestras madres (y nosotras le robamos de su vestidor) como los vaqueros relajados que ya tiene María Jesús Suárez. Ahora bien, la monarca se ha pasado el juego desbloqueándonos esta nueva tendencia que brinda juego a todos los estilismos tanto casuales como de oficina. De hecho, es una versión actualizada de los vaqueros de la Reina Letizia que lleva utilizando desde hace varios meses con sus zapatillas deportivas favoritas. Son cómodos, versátiles y otorgan un toque cañero a los looks todoterreno. En el caso de Mary de Dinamarca, lo ha combinado con prendas básicas, así como atemporales, con la intención de dejar todo el protagonismo a estos vaqueros anchos. Estamos hablando de una camisa romántica blanca de cuello cerrado y mangas francesas abullonadas con detalles de bordados coquetos, así como de las zapatillas deportivas planas más sencillas, pero útiles para todas las vestimentas. No cabe duda de que la royal europea nos ha dejado boquiabiertos con esta propuesta que sale totalmente de su zona de confort, puesto que estamos acostumbrados a ver a una Mary de Dinamarca con vestidos fluidos, trajes de dos piezas o atuendos al estilo más formal para los actos oficiales.

Este look de Mary de Dinamarca lo hemos capturado en la vuelta de su maravilloso viaje a Australia junto con sus hijos mellizos: la princesa Josephine y el príncipe Vincent. En cambio, Federico de Dinamarca no ha asistido a dicha escapada a causa de su agenda, en la que ha asistido a diversos eventos de relevancia. Cabe mencionar que a la monarca le ha sentado de maravilla estos días en Australia, en los que hemos detectado varias tendencias en sus estilismos. Empezando por las zapatillas deportivas de Asics que metió en su maleta para presumir de ellas en un total look al estilo tenniscore o las prendas deportivas que ha lucido de la manera más fashion. Ahora, se ha apoderado de los vaqueros anchos para dar una lección de moda sobre cómo las mujeres de 50 años van a sacarles partido, como buenas editoras de moda.

Mary de Dinamarca. @denmarksqueenmary

No cabe duda de que Mary de Dinamarca se ha pasado el juego con estos vaqueros anchos que piensan ser la primera compra de noviembre de las mujeres 50+.