Melody gana (y recupera) su trono en el Benidorm Fest 2025 con dos lookazos: uno de flamenca moderna y otro de diva total

No podíamos esperar más para conocer al próximo representante de España en el Festival de Eurovisión 2025 que tendrá lugar en unos meses en la ciudad de Basilea y por fin se ha acabado la espera, Melody será la encargada de luchar por nuestro país en el festival musical más esperado del año. El camino hasta aquí no ha sido fácil, la cantante sevillana ha tenido que trabajar mucho para conseguir el ansiado micrófono de bronce. Llevamos días hablando del Benidorm Fest y es que la antesala española de Eurovisión cada vez nos da más de que hablar, desde los estilismos a las actuaciones pasando por algún fallo técnico, pero lo más importante es que ya tenemos representante en un festival en el que nuestra diva particular tomará el testigo de la controvertida Nebulossa y su 'Zorra'.

Melody ha ganado la final del Benidorm Fest 2025 y como cabía esperar rompió en lágrimas cuando se enteró del resultado, una final muy ajustada en la que terminó la noche con 150 puntos, y aunque no fuese la favorita del jurado, sí lo fue para el público y eso es lo que se lleva la sevillana, conocedora de la derrota, esta victoria sabe aún más dulce para la cantante que conseguía en su segunda participación en la preselección de Eurovisión el ansiado trono, Melody quedó en segundo lugar justo detrás de Soraya en la edición de 2009 con el tema 'Amante de la luna'. Y es ahora con 'Esa diva' que Melody se redime de su anterior segunda posición, muchos años y mucho trabajo de por medio ha devuelto a la joven artista que nos conquistó con solo diez añitos con el éxitazo 'El baile del gorila' a la gloria.

El look de Melody en el Benidorm Fest 2025

Ya sabéis lo mucho que nos gusta analizar los looks de nuestros artistas favoritos, y por supuesto el de nuestra próxima representante a Eurovisión no iba a ser menos. Para empezar diremos que Melody a pesar del fallo técnico de la segunda semifinal ha estado desde el minuto 1 a la altura del espectáculo. La cantante sevillana no solo nos ha dejado un lookazo, sino 2. Sí, amigas, por si no fuera suficiente pensar en una idea que cuando menos te lo esperas su vestuario de transforma por completo. En la primera parte de la actuación vemos a Melody con un total look negro que enlaza a la perfección con el halo de misterio de las primeras notas de 'Esa diva', sombrero de ala ancha, corpiño de vinilo y maxifalda de tul son las claves del primer estilismo la cantante para dejarnos boquiabiertos segundos más tarde con un mono semitransparente (muy a lo Pedroche en Nochevieja, todo hay que decirlo) con incrustaciones de pedrería con el que la cantante tenía toda la movilidad que necesitaba para moverse como la diva que es sobre el escenario.

