El look más arriesgado (y acertado) de Violeta Mangriñán para hacer frente al frío como una auténtica diva

Las últimas semanas están siendo de mucho frío en toda España, sin excepción de Madrid, donde expertas en estilo como Violeta Mangriñán se las ingenian de la mejor manera posible para hacer frente a las bajas temperaturas sin perder un ápice de estilo. Es cierto que no estamos acostumbradas a ver a la influencer valenciana con estilismos tan arriesgados como el último que ha compartido en sus redes sociales, pero todo hay que decirlo a pesar de no ser para todos los gustos, aplaudimos la audacia de Violeta para defender un estilismo de auténtica diva.

A estas alturas probablemente hayas oído hablar de las balaclavas, ¿verdad?, ese accesorio de abrigo que se encuentra a medio camino entre los gorros y las bufandas. Pues como si de una estas se tratase, el truco de estilo que vamos a copiarle por lo que queda de invierno a Violeta Mangriñán es todo lo que necesitas para estar abrigada y a la última. ¿Su apuesta? Una bufanda con el logo de Gucci que se anuda estratégicamente a la cabeza, combinada con una gorra de visera en clave deportiva de Polo Ralph Lauren, creando un efecto layering ultra sofisticado que recuerda a los estilismos más icónicos de las calles de París en plena Semana de la Moda. Este truco de estilo, que no deja indiferente a nadie, no es algo nuevo en la industria de la moda. Ya lo vimos en pasarelas como la de Miu Miu y Balenciaga, donde las bufandas atadas con aire old money protagonizaron los looks más llamativos. También celebrities como Bella Hadid o Kendall Jenner han apostado por esta mezcla de gorra y bufanda para darle un giro inesperado a sus estilismos invernales. Este gesto de estilo, que en un primer vistazo puede parecer un simple truco de protección contra el frío, tiene un indiscutible aire de sofisticación que recuerda a los looks de las estrellas del cine clásico como Audrey Hepburn o Jackie Kennedy.

Un estilismo que Violeta Mangriñán ha elevado a la categoría de tendencia con una combinación que cualquier experto en moda aprobaría, apostarlo todo al marrón en diferentes tonalidades. Y es que la elección de la valenciana por un abrigo oversize en tono camel, pantalones en blanco, mocasines de ante y bolso tipo baguette dan como resultado la combinación perfecta entre el glamur más relajado y la comodidad chic, y lo más importante de todo, es un estilismo perfecto para afrontar los días más fríos del año sin perder una gota de estilo. Palabra de Violeta Mangriñán.