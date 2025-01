Melody rompe el silencio tras el fallo en Benidorm Fest

El Benidorm Fest 2025 sigue dando de qué hablar. La segunda semifinal dejó a Melody, J KBello, Mel Ömana y Mawot como finalistas, pero también una controversia inesperada. Durante la actuación de "Esa Diva", la señal de sonido sufrió un corte en directo, dejando a la artista sin retorno en pleno clímax del tema. RTVE ha dado explicaciones sobre lo ocurrido y la cantante ya ha reaccionado con una mezcla de profesionalidad y determinación.

Desde el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm, la directora de comunicación de RTVE, María Eizaguirre, aclaró en rueda de prensa que lo sucedido fue "un pequeño problema técnico" que provocó la activación automática de una señal de reserva.Melody, por su parte, confirmó que sintió varias interrupciones de sonido mientras interpretaba su canción, lo que afectó su desempeño en el agudo final. "No se puede hacer de la misma forma si no te escuchas", explicó la cantante.

A pesar del incidente, Melody ha evitado dramatizar. "No pasa nada, estamos en directo y estas cosas pueden ocurrir", afirmó, asegurando que el fallo no le impedirá darlo todo en la gran final del sábado. Además, destacó su compromiso con la interpretación en vivo: "Yo canto, no hago playback". La artista incluso bromeó con la posibilidad de abrir la gala para reducir el margen de imprevistos.

Entre los desafíos que ha enfrentado en su camino al Benidorm Fest, Melody reveló que sufrió una lesión mientras ensayaba la acrobacia que forma parte de su número. "Me he roto un dedo del pie, pero ha merecido la pena", comentó con humor. Su actitud refleja la garra con la que afrontará la final, donde espera deslumbrar con una actuación aún más potente.

Este sábado, la cantante volverá a subirse al escenario con ganas de reivindicarse y demostrar por qué "Esa Diva" es una de las propuestas más comentadas del certamen. ¿Podrá sobreponerse al problema técnico y hacerse con el ansiado billete a Eurovisión? La respuesta, en la gran final del Benidorm Fest 2025.