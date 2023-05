Meri Lozano tiene la blusa de Zara que mejor sienta con jeans y que es súper fácil de combinar

Meri Lozano nos ha enamorado con su blusa romántica de Zara. La influencer es modelo y hermana de Marta Lozano, una de nuestras favoritas del Festival de Cannes, que nos conquistó con su vestido con capa de Pronovias, al igual que lo hicieron la reina del Tik Tok, Lola Lolita, con su impecable vestido de Vicky Martín Berrocal y Georgina Rodríguez, que nos deslumbró con dos vestidos diferentes en la misma noche. Meri Lozano se ha unido, en cierto modo, a la tendencia de las mangas Marie, rescatada del siglo XIX y que ha conquistado a todos los tops de esta primavera (y a nosotras, por supuesto). Las mangas Marie constituyen un diseño popular, una mezcla entre las mangas abullonadas y las fruncidas, que surgió en la Edad Contemporánea, para adornar los vestidos de las mujeres más estilosas y que revive esta temporada, para ayudarnos a crear los looks más especiales y aportar volumen a la parte superior del cuerpo.

Noticias relacionadas Lifestyle Dos blusas muy originales se convierten en las protagonistas de los sofisticados estilismos de Eugenia Martínez de Irujo y Cayetana Rivera en la Semana Santa de Sevilla

La influencer ha llevado la tendencia a su terreno, la ha adaptado a su estilo y ha creado un look muy casual al combinar esta blusa popelin con goma de Zara, decorada con un volante en la cintura, con unos jeans y el nuevo bolsito Capuccines de Louis Vuitton que la firma ha presentado en el Lago Maggiore (ubicado en la Isla Bella, muy cerca de Milán) con motivo de su Colección Crucero 2024. Está claro que las blusas con mangas abullonadas van a triunfar esta temporada y que solo hacen falta unos jeans y unas sandalias o nuestras deportivas favoritas, como estas que Marta Sánchez no se quita, para crear un look sencillo, fresco, de lo más trendy y súper fácil de combinar con nuestros accesorios preferidos.

Blusa popelin goma, de Zara (25,95€)

Blusa popelin goma Zara

Y es que nosotras ya estamos buscando la blusa con mangas estilo Marie perfecta para esta temporada.