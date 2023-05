Marta Sánchez se va a Londres y nos enseña como deben llevar el traje con zapatillas las mujeres 50+

Marta Sánchez nos ha vuelto a demostrar que su relación con la moda no es casual y nos ha dado la clave, en esta ocasión, para lucir traje con zapatillas si tenemos 50+. La artista, que se encuentra pasando un fin de semana en Londres (la segunda ciudad que conoció después de Génova y una de sus tres favoritas, según ella desvela en su Instagram) nos ha enamorado con su look, al que no le falta ni el más mínimo detalle y con el que estamos deseando que llegue el lunes para convertirlo en nuestro outfit de oficina favorito, aunque nos parece ideal para cualquier plan que surja, la verdad. La cantante nos ha deslumbrado con un conjunto de blazer y pantalón en color negro combinado con una camiseta básica blanca y decorado con un cinturón negro con una maxi tachuela dorada.

Marta Sánchez también se ha unido a la tendencia de los bolsos metalizados y ha optado por el bolsito Jodie de cuero de Bottega Veneta, que combina con su cinturón y aporta luz al look. Además, nos ha dado el truco de estilismo perfecto para todas las mujeres de 50+ al combinar su outfit con unas sneakers ideales, huyendo de las clásicas blancas y apostando por un modelo mucho más sutil, las zapatillas deportivas Run Away de Louis Vuitton que, aunque a simple vista pasan desapercibidas, son una de las joyas del look. Aunque la artista ha optado por esas lujosas sneakers, nosotras podemos encontrar zapatillas similares de otras marcas más asequibles como Guess y Michael Kors.

Marta Sánchez. @martisimasanchez

Zapatilla deportiva Run Away, de Louis Vuitton (875€)

Y es que si algo nos ha quedado claro es que, a partir de ahora, vamos a crear nuestros looks de traje a partir de unas zapatillas que, además de darnos un toque muy casual y juvenil, harán que vayamos mucho más cómodas.