Mónica Cruz, espectacular en el Festival de Cannes con dos looks que van a querer todas las invitadas esta primavera

Mónica Cruz parece que se ha propuesto este sábado darnos ideas brillantes para ser la invitada perfecta esta primavera 2023. Un objetivo que la hermana pequeña de Penélope Cruz ha alcanzado con creces durante la sexta edición del Festival de Series de Cannes, que se celebra del 14 al 19 de abril. Y es que durante estas semanas muchas mujeres están atormentadas por la misma preocupación: no estar encontrando el look favorecedor y perfecto para sus próximos eventos especiales. Un terreno en el que las referentes de estilo de nuestro ya se han pronunciado, y en más de una ocasión. Rocío Osorno nos descubrió el monos más bonito y favorecedor; Laura Escanes brilló con luz propia en la boda de una de sus mejores amigas con el vestido en tendencia definitivo para ser la invitada perfecta esta primavera y Amelia Bono nos presentó la falda capa de Zara ideal que nos robó el corazón desde un primer momento. Pero el último rostro conocido que nos ha brindado las propuestas más brillantes ha sido Mónica Cruz. Lo ha hecho desde el Festival de Series de Cannes y por partida doble con dos looks impresionantes.

La bailarina y actriz madrileña, que se reencontraba en el festival francés con sus compañeros de 'UPA Dance', Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo, sorprendió con dos looks totalmente diferentes. Para el día, se decantó por un sofisticado estilismo compuesto por una falda de lentejuelas, una prenda que ya lucieron de maravilla las mujeres de 50 años con zapatillas New Balance, y una chaqueta ceñida. Más tarde, la hermana de Penélope Cruz se decantó por un impresionante y arriesgado vestido largo cut out morado con brillos para pisar la alfombra rosa.

Penélope Cruz en el Festival de Series de Cannes. Gtres

Mónica Cruz en el Festival de Series de Cannes. Gtres

Dos looks que no tienen nada que ser de Mónica Cruz en el Festival de Series de Cannes, pero que podrían ser, sin duda, la fuente de inspiración de los estilismos que te podrían proclamar la invitada perfecta en tus eventos especiales de esta primavera 2023. ¿Con cuál te quedas?