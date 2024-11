La moda valenciana se hunde entre el fango de la DANA

Decía Coco Chanel que «la moda no es algo que solo exista en los vestidos. La moda está en el cielo, en las calles. La moda tiene que ver con las ideas, con la forma en que vivimos, con lo que está sucediendo». Una reflexión que no puede ser más acertada en este momento, porque los diseñadores de moda valenciana también se han visto afectados por la catástrofe del paso de la DANA por su tierra. En Picanya, a media hora caminando de Paiporta, tiene su taller la diseñadora valenciana Hortensia Maeso. Con un equipo de 17 personas, su firma homónima de vestidos de comunión e invitada, salir a las tres de la tarde de allí les salvó la vida, pero han perdido casi todo. «Hemos sufrido infinidad de daños materiales. Hemos perdido los muestrarios que estábamos desarrollando de nuestra colección de Teen, y de mujer, además de artículos de comunión que estaban en las últimas fases de planchado, listos para servir a nuestros clientes. Eso sí, hemos tenido mucha suerte pudiendo salvar todo nuestro stock de prendas acabadas, más pedidos de clientes multimarca, ya que se encontraban en el almacén situado en el altillo, donde el agua no llegó». Todo ello, entre fotografías de niños de comunión. La realidad de una tragedia que ha golpeado al corazón de Valencia y al de todos los españoles.Y es que la vida te puede cambiar en unos segundos, y la tragedia por la DANA en Valencia lo ha demostrado.

Sergio Puig junto a Hortensia Maeso. Cortesía

Hace justo una semana, antes de que el agua se lo llevara todo, la firma de joyería valenciana Singularu anunciaba que aterrizaba en la ciudad de Valencia con la apertura de su primer «flagship store» y que para este año proyectaba ventas de 25 millones. Unas horas después, la DANA arrasaba su almacén también en la zona de Picanya. «Es terrible. La riada ha arrasado nuestro almacén en la zona de Picanya y tenemos que reiniciar operaciones cuanto antes porque Singularu es el sustento de más de 350 familias», nos comenta Cristina Aristoy, CEO y fundadora de Singularu. Pero si hablamos de moda valenciana, no podemos dejar de nombrar la indumentaria de fallera. En Paiporta, la tienda del reconocido indumentarista Josep Corts, también ha sido arrasada.