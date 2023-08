Las mujeres de 50 años más elegantes (como Pilar de Arce) llevan los vestidos bohos con sandalias griegas planas

No hay nada que nos guste más que un look de vacaciones en agosto, y eso es lo que nos ha pasado con este estilismo de domingo de Pilar de Arce, que no puede ser más maravilloso. Porque mientras nos centramos en el outfit de Tamara Falcó en París, o de los looks de Carmen Lomana o Paula Echevarría antes de las gran Gala Starlite 2023 de esta noche, ha llegado una de nuestras influencers +50 favoritas para dejarnos este estilismo desde sus vacaciones. Porque no hay nada más agosto que un vestido bohemio, sueltecito y a todo color, con unas sandalias planas y cómodas como las suyas. Las ha llevado en más de tres ocasiones con looks dispares que incluían vestidos, faldas y pantalones. La disparidad no solamente afecta a las prendas, sino también al mood de los estilismos. Las sandalias griegas han protagonizado looks formales, clásicos y bohemios y en todos cuadraban divinamente bien.

Las de Pilar de Arceson unas sandalias que ya hemos visto a Carmen Lomana, realizadas en Grecia aunque la firma, Cuchy, tenga su base en Madrid. Son de color marrón chocolate e incluyen apliques de monedas griegas antiguas bañadas en oro de 24K. Según cuenta la marca, el modelo exacto es el Plaka Natural, elaboradas con piel de vacuno de gran calidad y detalle de aplique de monedas antiguas bañadas en oro de 24K y puntos dorados en el cerco de la planta.

Sandalias griegas de piel Plaka Ntura, de Cuchy (149 euros)

Sandalias griegas. Cuchy

Unas sandalias que Pilar de Arce ha combinado con un precioso vestido bohemio, sueltecito y en colores rosas y amarillos.