No hay agosto malo en la oficina si es para copiarle a Sara Baceiredo este vestido midi estampado de Parfois con sandalias planas

Todas estamos pensando en las vacaciones, pero después de ver a Sara Baceiredo en la oficina de It's Lava con esta lookazo, ya no es tan malo trabajar en agosto. Porque si tenemos que trabajar, al menos que sea con un estilismo de altura, como este de la influencer con vestido de Parfois. Y es que esta temporada la marca está sacando algunos de los vestidos más bonitos del verano, y así es normal que todas las influencers estén cayendo rendidas a colaborar con la marca, entre ellas Sara Baceiredo que siempre combina de la mejor forma sus vestidos estampados más sueltecitos y fresquitos. Además, se ha olvidado de los zapatos de tacón o las cuñas más altas, para lucirlo con unas sandalias planas de tipo Birkenstock. No todo iba a ser en este inicio de el conjunto rojo de Aitana para su cena romántica con Sebastián Yatra en Ibiza o losvestidos de Mango, Sfera y Zara para ser la mejor vestida de la Feria de Málaga 2023.

Las sandalias Birkenstock vuelven año tras año a ocupar los primeros puestos entre los zapatos veraniegos más populares. Más de medio siglo en el que se han convertido en las favoritas de las que más saben de moda, y Sara Baceiredo lo tiene claro. Unas sandalias de este tipo en color marrón, de ante y con hebillas, que la influencer vitoriana ha combinado con este vestido midi y estampado de Parfois.

Sara Baceiredo con vestido estampado. @sarabace

Vestido midi estampado, de Parfois (35,99 euros)

vestido estampado. Parfois

Un vestido midi de nueva colección de Parfois que está a la venta exclusivamente en su web, y como deja claro la fotografía de Sara Baceiredo, también es perfecto para la vuelta a la oficina.