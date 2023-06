Pilar de Arce sabe que estas sandalias doradas de tacón sensato están hechas para empezar el verano

Quedan unas horas para que arranque oficialmente el verano, más concretamente a 16:58 hora peninsular española, y Pilar de Arce ya tiene claro que las mujeres 50+ van a querer empezar esta estación del año con estas sandalias doradas. Porque las sandalias doradas son sinónimo de verano, de piel bronceada y de todas esas noches infinitas cerca del mar. Porque está apunto de arrancar el momento más esperado por muchos, las vacaciones de verano, y en la maleta de una buena 'insider' de moda, nunca pueden faltar en verano unas sandalias doradas de tacón sensato que te eleva el look ya sea de día o de noche. Carmen Lomana es una gran amante de este calzado en cuanto llega el buen tiempo, y ahora es Pilar de Arce la que se ha hecho con unas para lucirlas por las calles de San Sebastián con un estilismo de lo más rompedor, aunque estamos seguras que también las meterá en su maleta de vacaciones de verano para combinar con todos sus vestidos y faldas, sobre todo, los de color blanco y negro con ese toque tan ibicenco y glamuroso.

Porque no hay nada más ponible que unas sandalias doradas, porque aunque en un principio pensemos que es un calzado más para ser la invitada perfecta a cualquier evento, también son perfectas para nuestro día a día. De la misma forma que llevamos joyas doradas con nuestros estilismos más casuals, las sandalias doradas también están hechas para nuestros outfits del día a día durante todo el verano. Y para muestra este look de Pilar de Arce al que además les ha añadido unos pantalones dorados de la marca Brownie para darle aún el toque más rockero. Ya sabemos que los tejidos metalizados vuelven a ser máxima tendencia esta temporada, y ya tengas 50 o 30 años, no te vas a resistir a lucirlos.

Sandalias Charlotte, de Mila de Lucila (175 euros)

Sandalias doradas. Mila de Lucila

Unas sandalias doradas que son el mejor complemento para todos nuestroslooks de verano ya sea de noche o de día, en la playa o en la ciudad.